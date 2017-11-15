Il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali comunica che con decreto n. 2887 assunto il 15 novembre 2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Dote lavoro e Inclusione attiva” che, con una dotazione finanziaria superiore a 66 milioni di euro a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014-2020, intende sostenere l’inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e di quelle maggiormente vulnerabili.

Chi può partecipare all’avviso

Possono partecipare all’avviso gli operatori accreditati nella rete regionale dei servizi per il lavoro e per le politiche attive del lavoro, che operano in via complementare o sussidiaria alle attività svolte dalla Regione attraverso i Centri per l’Impiego.

In base alla classe di svantaggio determinata dai Centri per l’Impiego (basso, medio basso, medio alto, alto) il destinatario ha a disposizione una dote. Si tratta di un budget utile a sostenere i servizi e gli interventi che ogni individuo, in accordo con l’operatore, ritiene più funzionali e adatti per essere inseriti nel proprio Piano di Intervento Personalizzato. Tra le misure previste ci sono:

servizi per il lavoro

voucher di formazione

tirocini/indennità di partecipazione.

Chi può chiedere la dote

Possono presentare richiesta per la dote i soggetti residenti in un comune della Regione Calabria che hanno compiuto 30 anni e sono disoccupati o inoccupati oppure le persone con disabilità iscritte al collocamento mirato e le persone maggiormente vulnerabili, a rischio discriminazione e prese in carico dai servizi sociali, che hanno compiuto 18 anni. L’importo della dote lavoro dipende dalla tipologia di misura attivata e dalla classe di svantaggio del destinatario.

Per partecipare all’avviso gli operatori accreditati dovranno compilare la domanda online, accedendo, previa registrazione, dal sito http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa sull’apposita piattaforma telematica. Si prevede l’apertura di 2 “finestre” annuali. Per l’annualità 2018/2019 l’apertura della finestra per la presentazione della domanda è fissata a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BURC per i successivi 60 giorni (ed in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse previste per tale annualità).

Le finestre di presentazione delle domande

La data di apertura e chiusura della finestra per il periodo 2019/2020, invece, sarà disposta con successivo provvedimento.

«Con il bando Dote lavoro e Inclusione attiva, che impegna oltre 66 milioni di euro – ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – avviamo una misura innovativa che si traduce in interventi personalizzati e realizzati sulla base delle esigenze reali dei soggetti svantaggiati e delle categorie più vulnerabili, che sono sino ad oggi rimasti ai margini del mercato del lavoro e dal sistema di incentivi e di politiche per il lavoro. Il nostro obiettivo è creare occasioni concrete per tutti, e non mere forme di assistenza. Assegniamo, infatti, un budget utile a sostenere interventi quali servizi per il lavoro, voucher di formazione e tirocini/indennità di partecipazione, che consentano un inserimento mirato e coerente con le attitudini e le competenze di ciascun individuo, assecondando, al contempo la domanda che esprime il sistema produttivo regionale. Grazie alle risorse programmate con il POR Calabria stiamo realizzando un complesso di misure nel campo delle politiche del lavoro perché l’occupazione è la condizione preliminare per qualsiasi disegno di sviluppo di questa terra. Un impegno che ci vede in prima linea e che deve partire proprio da quelle categorie per le quali l’inserimento nel mondo del lavoro è più complesso».

Tutta la documentazione è consultabile nella pagina del bando correlata al comunicato http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/327/index.html