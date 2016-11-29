Il regista premio Oscar Tornatore in Calabria

Carmine Abate, per la narrativa, Pier Luigi Vercesi, per la saggistica, Clara Sanchez, per la sezione narrativa internazionale e Giuseppe Tornatore per la sezione cinema “Talarico”. Sono questi i vincitori della nona edizione del Premio letterario Vincenzo Padula, intitolato al prete, scrittore e giornalista acrese vissuto nell’800, organizzato dalla Fondazione Padula e dall’Amministrazione Comunale di Acri. La giuria, presieduta da Walter Pedullà, è composta da Nicola Merola, Raffaele Nigro, Giovanni Russo e Santino Salerno.

La giuria e le scuole coinvolte

Hanno collaborato alla scelte dei vincitori anche gli istituti scolastici superiori di Acri, Bisignano, Luzzi e San Demetrio Corone. La manifestazione si terrà nella prima decade di dicembre presso il palazzo Falcone-Sanseverino. Martedì 6 alle ore 16, si parlerà di inclusione con alcune associazioni di volontariato, docenti universitari e medici, mercoledì 7 alle ore 9 al cinema San Domenico, per gli studenti, proiezione del film di Tornatore “Nuovo cinema paradiso”; alle ore 17, incontro con la Fidapa sul tema “i talenti delle donne”, a cui partecipa anche la giornalista Rai Anna La Rosa; venerdì 9 proiezione del film di Tornatore “La leggenda del pianista sull’oceano” alle ore 9; alle 21 al palazzo Falcone, spettacolo teatrale sulla figura del Padula, a cura di Marco De Marco; sabato 10 alle ore 9, proiezione del film di Tornatore “La corrispondenza” a seguire gli studenti dialogano il regista.

In contemporanea, ma al palazzo Falcone, gli studenti dialogano con Clara Sanchez. Alle 17 la premiazione condotta da Enrica Bonaccorti. Durante la quattro giorni, previste mostre di libri e foto antiche. Sabato 10 è previsto, a cura di Poste Italiane, l’annullo filatelico dedicato al Premio.