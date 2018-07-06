Niente vie, piazze o parchi intitolati a chi ha sostenuto ideologie fasciste o ha legami con la criminalità: il testo dell'emendamento approvato in Commissione

“Non potranno essere intitolate vie, piazze, strade, larghi, parchi, ad associazioni, partiti, esponenti della politica e persone che abbiano professato, aderito e/o supportato idee riconducibili all’ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, o nei cui confronti siano emersi legami con la criminalità organizzata”.

È quanto recita l’emendamento aggiuntivo, passato in Commissione Statuto e Regolamenti nei giorni scorsi, all’articolo 14 del Regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica, già varato dall’assise comunale a fine 2017.

L’emendamento in Commissione Statuto e Regolamenti

L’emendamento si inserisce e viene a completare il disegno normativo ratificato dalla Commissione su indirizzo del suo Presidente Demetrio Martino.

Come è noto, già nel Regolamento “concessioni e locazioni di beni del patrimonio comunale”, approvato nell’ultima seduta consiliare, il consiglio comunale si era pronunciato favorevolmente comminando il divieto di medesima natura, che nega la “concessione di beni comuni a organizzazioni o associazioni che richiamano l’ideologia, il linguaggio o la simbologia fascista e che propagandano la discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, di lingua o di opinioni politiche”.

L’indirizzo della Commissione secondo il presidente Martino

Il Presidente Martino esplica l’indirizzo seguito:

“Questo ulteriore passaggio normativo si muove nel novero da cui nascono, tra l’altro, anche i recenti regolamenti istitutivi della Consulta per il dialogo e le confessioni religiose e della Consulta per la laicità: la valorizzazione della cittadinanza attiva e di conoscenza reciproca, per la crescita di una comunità coesa e civile”.

“L’inserimento di questo emendamento aggiuntivo al regolamento toponomastica – sostiene il Presidente proponente, Demetrio Martino – rappresenta un ulteriore frammento all’interno di un orientamento complessivo che la Commissione Statuto e Regolamenti intende imprimere all’intera azione amministrativa comunale”.

“La mozione con cui è stato innestato l’emendamento aggiuntivo – afferma Martino – ha sollevato in Commissione un animato scambio di opinioni, anche all’interno della stessa coalizione di maggioranza, un dibattito che riflette i contrasti e la stessa dialettica presente a livello nazionale”.

“La rotta seguita dalla Commissione tuttavia – sottolinea Martino – punta alla conquista di un clima pacifico e partecipativo che, spogliatosi di dogmi e intolleranze, faccia emergere valori riconosciuti in maniera unanime, che devono ispirare il cittadino, nel momento in cui l’amministrazione civica pone la storia di un personaggio quale emblema di memoria ed emulazione”.