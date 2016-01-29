Rende: Alessandra Amoroso al Metropolis per firma copie

Unico appuntamento calabrese in store per la cantante, che firma le copie del nuovo album Vivere a Colori e si lascia fotografare dai fan

Il Centro Commerciale Metropolis continua ad ospitare grandi artisti italiani, domenica 31 gennaio dalle ore 17,30 in collaborazione con MediaWorld ospiterà nelle sue Gallerie, Alessandra Amoroso nel suo unico InStore calabrese.

La Amoroso presenterà ai fans calabresi il suo ultimo lavoro “Vivere A Colori” firmando le copie del CD e lasciandosi fotografare.

Il nuovo album si piazza al numero 1 nella classifica degli Album più venduti di FIMI/ITALIA con oltre 32 mila copie e aggiudicandosi il Disco d’Oro per le oltre 25 mila vendute, nella prima settimana. Disco d’oro che conferma come sempre la graditissima artista che è, un altro album che racchiude il suo grande talento. Un album che esalta la sua voce e racchiude testi che sanno toccare l’anima dei suoi fans.

Un album che sa arrivare al cuore e col quale si capisce quanta passione ha messo in questo nuovo progetto musicale col quale ha deciso di arrivare al cuore della gente con semplicità.