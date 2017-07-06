A Rende la Mostra Collettiva Ritratti ed Identità Associazione Ladri di Luce
Cinquantasette scatti dell'Associazione Ladri di Luce al Museo del Presente di Rende per riflettere sull'identità attraverso i ritratti
06 Luglio 2017 - 12:27 | di Vincenzo Comi
L’Associazione Culturale e Fotografica Ladri di Luce, con il patrocinio della Città di Rende, con grande piacere inaugura venerdì 30 giugno la sua mostra collettiva 2017 “Ritratti e Identità”, presso il Museo del Presente. La mostra è completamente gratuita e sarà possibile visitarla durante gli orari d’apertura del museo fino al 15 Luglio.
La mostra, composta da ben 57 scatti, è stata realizzata con cura grazie alla partecipazione dei soci che fanno parte dell’Associazione, giunta con grande orgoglio al suo sesto anno di attività.
Ogni singola fotografia è un connubio perfetto che esalta i ritratti e i profili mostrati attraverso una varietà di generi, etnie, professioni, che puntano ad identificare il nostro modo di vedere noi stessi e gli altri, per riflettere sulle innumerevoli sfumature che è in grado di regalarci la ricerca d’identità.
L’appuntamento, quindi, è fissato alle 18:30 di venerdì 30 giugno e presso il Museo del Presente.
Non mancate e buona Luce a tutti.
Per infomazioni: comunicazione@ladridiluce.it
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