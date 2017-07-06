City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

A Rende la Mostra Collettiva Ritratti ed Identità Associazione Ladri di Luce

Cinquantasette scatti dell'Associazione Ladri di Luce al Museo del Presente di Rende per riflettere sull'identità attraverso i ritratti

06 Luglio 2017 - 12:27 | di Vincenzo Comi

Museo del Presente di Rende

L’Associazione Culturale e Fotografica Ladri di Luce, con il patrocinio della Città di Rende, con grande piacere inaugura venerdì 30 giugno la sua mostra collettiva 2017 “Ritratti e Identità”, presso il Museo del Presente. La mostra è completamente gratuita e sarà possibile visitarla durante gli orari d’apertura del museo fino al 15 Luglio.

La mostra, composta da ben 57 scatti, è stata realizzata con cura grazie alla partecipazione dei soci che fanno parte dell’Associazione, giunta con grande orgoglio al suo sesto anno di attività.

Ogni singola fotografia è un connubio perfetto che esalta i ritratti e i profili mostrati attraverso una varietà di generi, etnie, professioni, che puntano ad identificare il nostro modo di vedere noi stessi e gli altri, per riflettere sulle innumerevoli sfumature che è in grado di regalarci la ricerca d’identità.
L’appuntamento, quindi, è fissato alle 18:30 di venerdì 30 giugno e presso il Museo del Presente.

Non mancate e buona Luce a tutti.

Per infomazioni: comunicazione@ladridiluce.it

https://www.facebook.com/ladridiluce/

Mostra Ritratti e Identità dell'Associazione Ladri di Luce a Rende
Mostra Ritratti e Identità dell'Associazione Ladri di Luce a Rende

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Rende Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?