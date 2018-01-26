di Daniela Bonanno Conti – Fino al 17 Febbraio 2018 a Rende in provincia di Cosenza, presso il Museo del Presente, si svolge la mostra dal titolo: “Antonio Ligabue. Vita, opere e oggetti di un geniale artista”. Si tratta di una rassegna dedicata ad uno dei maggiori pittori del Novecento, Antonio Ligabue. La mostra è stata organizzata grazie al contributo della Casa Museo Ligabue e dal Comune di Rende. Curatori della mostra sono: Alessandro Mario Toscano e Marco Toscano. In mostra, possiamo ammirare dipinti, incisioni e sculture realizzate dall’artista e una selezione di oggetti personali. Completa la rassegna, una serie di focus relativi ad aneddoti e personaggi collegati all’artista.

Il visitatore scoprirà l’arte di Antonio Ligabue che ha vissuto artisticamente tra la fine degli anni ’50 e gli inizi degli anni ’60 . La rassegna però mette in luce anche la vicenda umana e la personalità dell’artista. La mostra segue questi orari: dal martedì al sabato: dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle ore 20.00 e domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00 . Per informazioni relative alla rassegna, consultate il seguente link: http://www.mostraligabue.it