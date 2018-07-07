A Palazzo Vercillo Martino la rassegna di CO.RE. riparte con il libro 'Kajin e la tenda sotto le stelle': poesia, romanzi e fumetti fino al 2 agosto

La seconda edizione della manifestazione “MUSICA E PAROLE in giardino” organizzata da CO.RE. nel centro storico di Rende non poteva trovare avvio migliore con la presentazione del libro KAJIN e la tenda sotto le stelle, opera della intelligente penna di Tania Paolino e Enzo Infantino che delle storie narrate nel libro ne è anche protagonista.

Le storie di Kajin nel giardino di Palazzo Vercillo Martino

La splendida cornice del giardino di CO.RE. del Palazzo Vercillo Martino ha coronato un racconto fatto di storie di uomini, bambini e volontari che resistono agli orrori delle guerre che non ci vengono raccontate ma “filtrate” dai media non permettendoci di comprendere i veri risvolti della quotidiana sofferenza di migliaia di persone.

Enzo Infantino e Tania Paolino, intervistati da Mariapia Volpintesta, hanno commosso le tante persone presenti con la semplice capacità di raccontare e raccontarsi.

L’edizione 2018 della manifestazione “Musica e Parole” parte sotto i migliori auspici.

Il calendario degli appuntamenti fino al 2 agosto

Prossimo appuntamento il 12 luglio dedicato alla poesia e ai versi di Emmanuela Rovito, e al romanzo con Daniela Santelli il 18 luglio. “Musica e Parole” ospiterà anche l’allegria dei fumetti e del mondo fantasy nelle date del 19 e 31 luglio, chiudendo la rassegna con il libro sulla Cattolica di Stilo il 2 agosto.

Il 31 agosto sarà anche occasione per divertirsi con un laboratorio dedicato ai bambini che potranno diventare supereroi per un giorno.

Calendario ricco e denso di appuntamenti che speriamo soddisfi la voglia di cultura per tutti, al fresco del centro storico di Rende e tra gli archi e la storia di Palazzo Vercillo Martino.