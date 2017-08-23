Grandi notizie per gli appassionati di fumetti e videogiochi! Nel 2018 arriva a Rende (Cs) il Super Con, il festival del gioco e del fumetto organizzato da un gruppo di giovani ragazzi della provincia di Cosenza e dalla loro associazione culturale chiamata “L’orizzonte degli eventi“.

Il festival coinvolgerà gruppi, associazioni e bravissimi artisti calabresi ed ospiti d’eccezione provenienti da tutta Italia. Prossimamente saranno svelati i dettagli sulle date e sul luogo dove si terrà l’evento.

Per qualsiasi informazione è possibile mandare una mail a rendesupercon@gmail.com oppure alla pagina facebook: https://www.facebook.com/Rende-Super-Con-311121956018612/