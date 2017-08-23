Rende Super Con, l’appuntamento per gli appassionati di fumetti è nel 2018
Nel 2018 arriva a Rende il Super Con, il festival dedicato a fumetti e videogiochi nato dall'idea di un gruppo di giovani della provincia di Cosenza
23 Agosto 2017 - 12:46 | di Eva Curatola
Grandi notizie per gli appassionati di fumetti e videogiochi! Nel 2018 arriva a Rende (Cs) il Super Con, il festival del gioco e del fumetto organizzato da un gruppo di giovani ragazzi della provincia di Cosenza e dalla loro associazione culturale chiamata “L’orizzonte degli eventi“.
Il festival coinvolgerà gruppi, associazioni e bravissimi artisti calabresi ed ospiti d’eccezione provenienti da tutta Italia. Prossimamente saranno svelati i dettagli sulle date e sul luogo dove si terrà l’evento.
Per qualsiasi informazione è possibile mandare una mail a rendesupercon@gmail.com oppure alla pagina facebook: https://www.facebook.com/Rende-Super-Con-311121956018612/
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