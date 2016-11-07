Renèe by Philippe Rouge: gli eyewear ‘borderline’

Quadrata e piatta, la collezione uomo in acetato unisce tecnologia e artigianato: cerniera nascosta e filiera al 100% made in Italy

Renèe by Philippe Rouge Eyewear è la collezione per uomo A/I “borderline”: quadrata e piatta, elegante e virile e con perfetta combinazione di tecnologia e di artigianato. La sua cerniera nascosta caratterizza ulteriormente il modello.

La collezione Renèe in poche parole: stile metropolitano che racchiude al suo interno le novità lifestyle presenti nel mondo.

Fatta di acetato è il risultato di una filiera al 100% made in Italy.

Design Ludovica+Roberto Palomba

Disponibile in 6 colorazioni: per informazioni visita il sito http://www.bluwom-milano.com/collezione-philippe-rouge-ai-2016/