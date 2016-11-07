Renèe by Philippe Rouge: gli eyewear ‘borderline’
Quadrata e piatta, la collezione uomo in acetato unisce tecnologia e artigianato: cerniera nascosta e filiera al 100% made in Italy
07 Novembre 2016 - 14:31 | di Redazione
Renèe by Philippe Rouge Eyewear è la collezione per uomo A/I “borderline”: quadrata e piatta, elegante e virile e con perfetta combinazione di tecnologia e di artigianato. La sua cerniera nascosta caratterizza ulteriormente il modello.
La collezione Renèe in poche parole: stile metropolitano che racchiude al suo interno le novità lifestyle presenti nel mondo.
Fatta di acetato è il risultato di una filiera al 100% made in Italy.
Design Ludovica+Roberto Palomba
Disponibile in 6 colorazioni: per informazioni visita il sito http://www.bluwom-milano.com/collezione-philippe-rouge-ai-2016/
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