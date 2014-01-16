RentAFriend: Adesso in affitto anche gli ‘amici’

di Alessandro Sica – L’americano Scott Rosenbaum è il creatore del sito RentAFriend.com.

Ci si può registrare al sito chiedendo o cercando amicizia. Tutto ciò però ha un costo.

Il servizio, oltre che per le persone sole, è pensato anche per le persone che sono alla ricerca di avere qualcuno che ci mostri una nuova città che vogliamo visitare, che stia cercando un compagno per praticare lo stesso sport , o ancora che ci spalleggi in un nuovo incontro.

Come funziona? Si deve inserire la propria tariffa oraria (quella consigliata in genere è di 10$ all’ora), che potrà comunque essere modificata di volta per volta, anche a seconda dell’attività richiesta. Chi cerca amicizia deve invece pagare circa 25$ per la registrazione (che vanno al gestore del sito), e poi pagare la tariffa oraria all’”amico”.

Rosenbaum dice che l’idea gli è venuta guardando i siti di appuntamenti , dove a volte c’è un po’ di confusione tra chi cerca l’amore della vita, chi una serata di sesso e chi invece vuole solo fare amicizia con altra gente. Per questo motivo ha deciso di creare un servizio strettamente rivolto a quest’ultima categoria.