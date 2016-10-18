Renzi regala a Obama e Michelle cravatte e pashmina calabresi

Matteo Renzi oggi invitato alla Casa Bianca dove, dopo gli impegni istituzionali, su invito del presidente Barack Obama, insieme alla moglie Agnese parteciperà alla cena di Stato. Per l’occasione il Premier ha scelto due accessori simbolo dello stile italiano, e della Calabria. Barack e Michelle Obama riceveranno in regalo rispettivamente una cravatta in seta di raso e una scatola portagioie contenente una pashmina in lana e cachemire per la First Lady firmati Talarico. Maurizio Talarico, diventato uno dei marchi più prestigiosi e ricercati del mondo di cravatte, è infatti originario di Catanzaro.

Entrambi gli omaggi sono stati confezionati in due scatole di ebano personalizzate. Già nel 2014 la Talarico Cravatte era stata scelta come fornitore ufficiale della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, ed i suoi prodotti come cadeaux istituzionale per i 56 Capi di Stato e 600 Ministri in occasione del Semestre Europeo. “Per me è un grande onore – ha detto Maurizio Talarico – rappresentare l’Italia sartoriale con i suoi prodotti nel saluto che Renzi rivolgerà al Presidente Obama e alla sua Signora. Ammiro molto il Premier che in un incontro importante ha scelto un prodotto sobrio, elegante e rappresentativo”.