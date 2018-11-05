I numeri non mentono mai. Il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria si conferma una delle eccellenze del nostro territorio, l’ultimo elogio pubblico in ordine temporale arriva dalle pagine di Repubblica. Il noto quotidiano nazionale, con un articolo dal titolo ‘Il liceo degli aspiranti medici, chi lo frequenta poi supera il test‘ ha analizzato nel dettaglio tutti i punti di forza del liceo reggino.

“C’è un modo nuovo per selezionare gli aspiranti medici prima che arrivino all’università: introdurre lezioni di Medicina al liceo. L’idea non è solo un progetto, oggi: è una realizzazione scolastica compiuta. Compiuta dal basso, al Sud. Nasce, il progetto, nel corso dell’anno scolastico 2011-2012 in un liceo di Reggio Calabria. Su intuizione di alcuni genitori e capacità di ascolto di una preside illuminata”, si legge sule pagine di Repubblica.

Il progetto di introdurre lezioni di medicina è piaciuta a tal punto al Miur che ne ha subito sposato la causa, indicando proprio il Vinci come capofila. La novità – sottolinea il quotidiano nazionale – ha prodotto questi risultati: dopo sei anni (due cicli scolastici) il 98 per cento degli studenti calabresi che nel triennio finale è andato a lezione di Biomedicina ha poi superato il test di Medicina all’università, senza aver partecipato a corsi privati.