I Responsabili Photoediting, Grafica e copertina de L’Espresso a Reggio

Il secondo appuntamento del Bluocean's Workshop 2017 porta a Reggio Calabria Tiziana Faraoni e Daniele Zendroni de L'Espresso per tre giorni di photoediting e grafica

Il 2° appuntamento del Bluocean’s Workshop 2017, Master Class in fotogiornalismo patrocinato da National Geographic, vedrà impegnati a Reggio i vertici de “L’Espresso” in una full immersion diretta dal Direttore Photoediting Tiziana Faraoni, e dal Responsabile Grafica, designer e copertina Daniele Zendroni.

L’evento da titolo “Layout fotografico” si terrà dal 7 al 9 aprile e vedrà impegnati diversi corsisti provenienti anche da fuori Regione.

Il programma del workshop Layout fotografico

Il programma inizia con il quesito più comune tra i fotografi: come deve essere costruito e presentato un lavoro ad un photoeditor di una testata giornalistica?

La finalità del workshop è quella di fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze di base necessarie per la realizzazione di un proprio layout. I docenti analizzeranno il legame e l’importanza del dialogo tra fotografia e grafica in uno storytelling.

Durante il workshop, si analizzeranno tutte le fasi della progettazione. Al termine dei tre giorni seguirà una proiezione dei lavori ultimati.

L’appuntamento diventa un’occasione privilegiata di lavoro gomito a gomito con i massimi rappresentanti del photoediting italiano in un percorso formativo mirato alla migliore costruzione di un reportage fotografico, dal contenuto alla corretta “forma” di presentazione.

Le successive 6 Master Class si articoleranno con cadenza quasi mensile fino a settembre, proponendo i più elevati standard didattici in ambito fotografico e fotogiornalistico.

I docenti del Bluocean’s Workshop

Numerosi i corsisti che raggiungeranno Reggio da tutta Italia.

I docenti sono personalità di rilievo internazionale della fotografia, del fotogiornalismo e del photoediting: Lynn Johnson, Mario Spada, Sergio Ramazzotti, Marco Pinna, Emiliano Mancuso e Annalisa D’Angelo.

I programmi didattici si sviluppano secondo gli originali dettami del Bluocean’s Workshop: moduli d’aula e shooting sul campo, con quest’ultimi che coinvolgeranno locations calabresi e siciliane nello sviluppo di programmi di forte impatto mediatico.

Il Bluocean’s Workshop, evento patrocinato da National Geographic Italia e giunto alla 8° edizione, ha registrato negli anni la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea tra cui Carsten Peter Erika Larsen e Lynn Johnson e ha visto negli anni certificare la propria valenza didattica dalla pubblicazione, a cura di propri corsisti, di numerosi servizi anche su testate di rilevanza non solo nazionale come National Geographic Magazine, National Geographic web e l’Espresso.

Per informazione su programmi, regolamenti e iscrizioni: info@bluocean.it