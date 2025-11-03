Restart Ginnastica Ritmica: oro per Giada Arco. I risultati delle reggine

Dal 17 al 19 ottobre scorsi, a Foligno, si è disputata la tappa della zona tecnica 5, specialità Gold, del campionato individuale FGI Junior/Senior. Zona tecnica 5 che ha visto in pedana le società del Centro-Sud. Ed anche la Restart Ginnastica Ritmica Reggio Calabria ha partecipato alla competizione, con due delle sue atlete “veterane” che confermano tutto il valore del lavoro svolto negli anni dal club reggino. Ed anche stavolta l’epilogo è stato di quelli che difficilmente potranno essere dimenticati. Giada Arco, infatti, ha conquistato l’oro al cerchio (22.000 punti) nella categoria Senior Prima Fascia.

Esercizio impeccabile che consente a Giada di concludere sul gradino più alto del podio, davanti a Paterniti (Artemisia Catania, punteggio 21.400) e De Candia (G.R. Iris di Giovinazzo, punteggio 21.250). Un risultato straordinario che vale un traguardo ancora più importante, ossia, la qualificazione alle Finali Nazionali che si disputeranno il prossimo 8 e 9 novembre a Caorle (Ve) e nelle quali Giada Arco sarà l’unica ginnasta reggina e calabrese a rappresentare la sua terra e la sua squadra nella categoria Senior 1.

Per intenderci, la specialità Gold è il più alto livello agonistico federale. L’attribuzione dei punteggi viene fatta seguendo il codice internazionale. Il campionato di Specialità è riservato solo ad atlete Junior e Senior di alto livello, con l’accesso alla finale riservato solo alle prime tre classificate in ogni tipologia di gara. Arco ha gareggiato anche alle clavette: qualche errore di troppo, probabilmente dettato dall’emozione di essere già medaglia d’oro interregionale al cerchio, l’ha portata a eseguire una prova con diversi falli esecutivi, costando l’accesso alla finale anche con il secondo attrezzo.

Ma Giada non era l’unica ginnasta della Restart impegnata nella tappa umbra. Insieme a lei anche la bravissima compagna di squadra Gaia Suraci che ha concorso nella categoria Junior 2. Livello della competizione, e tecnico, altissimi, e Gaia ha ottenuto il sesto posto al nastro e l’ottavo alla palla, che in un concentramento interregionale, in ogni caso, non sono risultati scontati, di poco conto o così facili da raggiungere. Sicuramente avrebbe potuto fare meglio, viste le sue potenzialità, ma aver migliorato il risultato dello scorso anno è indice di miglioramento continuo.

Ad accompagnare le due #Rgirls, la responsabile del settore agonistico Ylenia Albanese, orgogliosa insieme allo staff tecnico composto da I.Cartisano, V. Cannizaro, F.Spanti e E.Zumbo, delle performance delle proprie atlete: “Giada e Gaia sono ginnaste veterane, da dieci anni con noi ed in continua crescita. Una splendida esperienza vissuta in trasferta con loro ed essendo soltanto noi tre ci ha consentito di rafforzare ulteriormente il rapporto istruttore-atleta, in maniera diversa dal quotidiano, incrementando ulteriormente così anche lo spirito di squadra”.

È stata dunque l’ennesima occasione per la Restart, e in questo caso per Giada Arco e Gaia Suraci, di rappresentare la Calabria a livello nazionale, ricordando anche che tra i traguardi ottenuti negli anni, la società della direttrice tecnica Marilena D’Arrigo e del presidente Pierfabrizio Puntorieri, ha vinto anche titoli italiani e tornei internazionali. Giusto in ultimo, seguendo l’ordine temporale, Arco e Suraci col team agonistico Restart, Junior e Senior, lo scorso luglio sono rientrate con una medaglia d’argento dalla World Gy For Life Challenge di Lisbona, dove hanno portato il tricolore italiano in rappresentanza della FGI ed hanno raccolto anche tante medaglie nelle competizioni nazionali Silver ed internazionali organizzati dai clubs in tutta Europa (Bulgaria, Germania, giusto per citare alcune tappe).

In bocca al lupo, dunque,ad Arco che rappresenterà la Calabria alle Finali Nazionali di Caorle, in programma l’8 e 9 novembre, con l’auspicio di vivere ancora una volta emozioni e risultati all’altezza del suo impegno.