Dopo il grande successo della versione summer del Festival “Facce da bronzi” al Castello Aragonese, continuano le iniziative di spettacolo nella città di Reggio Calabria dell’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il progetto “R’Estate in periferia”, patrocinato dalla presidenza del Consiglio regionale della Calabria. Un programma variegato di spettacoli comici e musicali dedicato ai quartieri della periferia nord della città di Reggio Calabria.

Il primo appuntamento si è svolto l’1 luglio nel quartiere di Concessa con il concerto del gruppo reggino “I Tintarella di Luna”.

Martedì 7 agosto alle ore 21,30 a Villa San Giuseppe, ci sarà lo spettacolo “Fiori di cabaret” con i comici reggini “I non ti regoli” (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza), l’attrice Ilenia Borgia, il gruppo musicale I Triplet e l’esilarante comicità di Mariuccia Cannata in arte Pipitonella, direttamente dalla trasmissione Insieme di Antenna Sicilia. Tante iniziative che mirano a valorizzare e promuovere i giovani talenti nel campo della musica e del cabaret, oltre a rappresentare elementi di crescita culturale e di sviluppo turistico del territorio.