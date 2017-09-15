La celebre Distilleria Caffo protagonista dell’ultima puntata di “Parola di Pollice Verde” in onda su Retequattro e condotta dal popolare conduttore televisivo Luca Sardella. Le telecamere del programma sono rimaste due giorni (martedì 12 e mercoledì 13 settembre) a Limbadi all’interno della Distilleria calabrese per scoprire i segreti dell’Amaro più amato in Italia.

Luca Sardella e il Vecchio Amaro del Capo

Luca Sardella, essendo un appassionato ed esperto botanico è rimasto affascinato dall’equilibrio tra le varie erbe presenti nel Vecchio Amaro del Capo, da sempre prodotto utilizzando solo ingredienti genuini e naturali.

Il celebre conduttore oltre all’antica Distilleria di Limbadi, visiterà anche Capo Vaticano, il promontorio al quale è ispirato l’Amaro del Capo.

Poi è stata la volta di Vibo Valentia, dove c’erano ad aspettarlo squisiti dolci preparati con liquori Caffo dalla Pasticceria Cicciò del Duomo, grazie all’estro ed alla fantasia creativa del pasticcere Domenico Cicciò.

Un’occasione di promozione per il territorio

Questa, è un’occasione di promozione importante per il nostro territorio,che grazie ai suoi prodotti tipici si sta facendo strada nel panorama del turismo gastronomico internazionale. Oltre all’Amaro del Capo, che è sicuramente ormai il prodotto calabrese più conosciuto e distribuito all’estero, c’è sempre più attenzione sulle tipicità alimentari del vibonese grazie alla ‘Nduja di Spilinga, alla cipolla di Tropea, ai mostaccioli di Soriano, ai formaggi del Monte Poro, al tonno ed ai gelati di Pizzo, fino alle tipiche freselle ed alla pasta artigianale. Prodotti nati grazie alle aziende operose che nel corso degli anni hanno saputo intercettare l’occasione di visibilità data dal turismo e dalla capacità di fare rete tra di loro.