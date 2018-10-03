Punti di vista opinabili. L’amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile ha risposto in senato alle domande della Commissione Trasporti relativamente ai trasporti ferroviari, precisando che la scelta di portare l’Alta Velocità in Calabria e Basilicata è esclusivamente politica.

“Portare l’alta velocita’ da Salerno a Reggio Calabria costerebbe circa 12 miliardi, attualmente su questo progetto non sono previste risorse. Noi stiamo velocizzando la rete che collega la Calabria al Nord Italia, permettendo ai treni di toccare in alcuni punti i 200 chilometri all’ora. Stiamo facendo tutto quello che si puo’ fare per collegare Roma a Reggio Calabria in 4 ore e 30”.

“L’alta velocità così come l’abbiamo realizzata ad oggi basta, si ferma con la realizzazione del collegamento Brescia-Padova, ed è sufficiente. Al Sud non serve”.

Queste le parole dell’amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, che illustrando il Contratto di Programma 2017-2021 alla Camera, ha detto: “Oggi colleghiamo a 300 chilometri all’ora le grandi città italiane. Napoli, Venezia, Torino. Poi bisogna velocizzare i collegamenti al Sud. Prendendo Roma come centro del Paese”.

Quanto a una futura linea ad alta capacità Reggio Calabria-Salerno, qui si andrà più piano con una media di velocità fra i 150-180 chilometri all’ora “in qualche punto si potranno superare i 200 chilometri orari” ha detto Gentile.