Domani il Liceo Classico ‘B. Telesio’ di Cosenza ospiterà il magnifico rettore dell’Università La Sapienza di Roma, prof. Eugenio Gaudio, al quale verrà conferito il riconoscimento Optimus Telesianus in the world.

Il riconoscimento Optimus Telesianus in the world

Con questo importante riconoscimento, quest’anno alla sua prima edizione, si vuole rendere merito all’Eccellenze Telesiane (Optimus Telesianus) che, attraverso l’applicazione e l’impegno puntuale e costante nello studio e grazie alle competenze derivatene (gutta cavat lapidem non vi sed constantia) hanno raggiunto traguardi di rilievo e hanno conquistato, in ogni parte del mondo (in the world), ruoli di grande prestigio nel campo della cultura, delle istituzioni, delle scienze e dell’imprenditoria.

Durante la manifestazione verranno anche premiati gli studenti telesiani che hanno vinto le Borse di Studio offerte dalle famiglie Ferraro, Valente e Valentini.

Le officine del Telesio e le parole del preside

«La finalità di questo nostro riconoscimento – ha commentato il Dirigente Scolastico del Liceo Telesio, ing. Antonio Iaconianni – è quella di educare i nostri giovani ad “essere” piuttosto che ad “apparire” attraverso modelli positivi che hanno studiato e si sono formati nella nostra scuola. Sarà per gli attuali telesiani prezioso il confronto con chi ha realizzato il proprio progetto di vita, tra studio, impegno e sacrifico. Durante il corso della cerimonia – ha continuato il preside – saranno messe in rilievo, attraverso una serie di performances, tutte le attività laboratoriali del nostro Liceo (le Officine, come ci piace chiamarle): avremo il Teatro con Stefano Manza (in costume) che reciterà un brano scelto dalla prof.ssa Giacoia, nostra italianista; avremo l’Arte con Niccolò Gaudio che farà un ritratto durante il corso della manifestazione; e poi ancora Telesio Channel con il video delle interviste ed il montaggio delle foto; la Robotica con il nostro Robot che parla in latino ed in greco ed infine la Musica con l’ensemble delle officine sinfoniche dirette dal maestro Concita Silvestri e con l’inno telesiano scritto dal prof. Francesco Corigliano con la musica del maestro Stefano Caputo.

Il nostro Liceo – ha concluso Iaconianni – è quindi pronto per accogliere una personalità tanto illustre che porta nel mondo la Calabria migliore e che si è formato in questo nostro glorioso liceo. I nostri studenti sono ansiosi di sentire direttamente da lui i suoi ricordi, il suo percorso di vita che lo ha portato a raggiungere traguardi tanto importanti. Il Telesio oggi è anche questo: cultura e formazione a 360 gradi, come mi piace dire: Una Scuola in Movimento!»