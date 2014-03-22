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Riapre la gastronomia “Romeo gusto e tradizione”

Dopo venti giorni di lavori riapre il negozio di via Pietro Foti, con più spazio, un'enoteca e un bistrot al piano interrato: inaugurazione sabato 22 marzo alle 17

22 Marzo 2014 - 17:39 | di Redazione

Romeo Gusto e Tradizione in via Pietro Foti 12 dopo il restyling

-di Laura Maria Tavella. 200 mq e circa 20 giorni di lavori per il restyling dello spazio Romeo Gusto e Tradizione di Via Pietro Foti 12.Nato da un idea delle sorelle Romeo, il negozio punto di riferimento per chi cerca il meglio della produzione agroalimentare , della cultura e della storia enogastronomica del nostro Paese, e per chi vuole degustare i piatti della cucina mediterranea, riapre domani sabato 22 marzo.

Lo spazio articolato su tre livelli, riapre i battenti con una nuova immagine e con 60 metri quadri in più di superficie aperta al pubblico.

A dominare il nuovo negozio il beige e il marrone che colorano uno spazio elegante e contemporaneo.

I pavimenti sono in gres, mentre al centro, un bancone in legno e vetro espone i prodotti accuratamente selezionati.

Al piano rialzato una raffinata sala degustazione con enoteca.

Al piano interrato il nuovo bistrot, con 60 posti a sedere.

Romeo gusto e tradizione vi aspetta sabato 22 Marzo alle 17.00 in via Foti, discesa ottica Salmoiraghi&Viganò.

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