Riapre il Museo Archeologico e Numismatico di Catanzaro

Riapre al pubblico dopo i lavori di riqualificazione e ristrutturazione il Museo Archeologico e Numismatico della Provincia di Catanzaro ubicato nel cuore del centro storico, in villa Margherita.

Domani mattina alle 11 nella sala Giunta dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, alla presenza del presidente Enzo Bruno, dei dirigenti dell’Ente, dei tecnici e dei professionisti che si sono impegnati per tagliare questo importante traguardo saranno illustrati i principali interventi che hanno consentito di arrivare all’inaugurazione di martedì 13 dicembre alle ore 11 e restituire alla città questo gioiello culturale e archeologico, colonna portante della rete museale della Provincia.