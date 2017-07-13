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Riapre il Palacolor di Pellaro dopo importanti interventi di manutenzione

Dopo gli interventi su luci, spogliatoi e terreno di gioco, venerdì 14 luglio la struttura di Pellaro torna a disposizione di ragazzi e associazioni

13 Luglio 2017 - 10:51 | di Eva Curatola

Vis Reggio Calabria e Bim Bum Basket Rende: immagine di basket per l'articolo sul Palacolor di Pellaro

Venerdì 14 luglio alle ore 20,00 il Sindaco Giuseppe Falcomatà riaprirà il Palacolor di Pellaro  a conclusione di un importante intervento di manutenzione straordinaria che riconsegna alla città di Reggio Calabria, nella periferia sud, una struttura rinnovata e pronta ad accogliere le attività sportive dei ragazzi e delle associazioni presenti sul territorio.

L’intervento ha riguardato in particolar modo l’impianto luci, l’area spogliatoi e servizi, nonché la totale ricollocazione  del terreno di gioco danneggiato da anni di incuria e dal degrado che aveva intaccato l’intera  struttura.

Ad accompagnare i ragazzi al loro ritorno in campo, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli esponenti delle associazioni sportive, i genitori con i ragazzi della parrocchia S. Maria del Lume di Pellaro  e gli sportivi  del CSI  di Reggio Calabria, capofila di una cordata di realtà educative e sportive che gestirà la struttura proponendo tra l’altro programmi di educazione e rigenerazione  sociale.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla grande festa dello sport e della condivisione organizzata per l’occasione.

Palacolor di Pellaro a Reggio Calabria, riapertura dopo la manutenzione straordinaria

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