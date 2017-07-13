Riapre il Palacolor di Pellaro dopo importanti interventi di manutenzione

Dopo gli interventi su luci, spogliatoi e terreno di gioco, venerdì 14 luglio la struttura di Pellaro torna a disposizione di ragazzi e associazioni

Venerdì 14 luglio alle ore 20,00 il Sindaco Giuseppe Falcomatà riaprirà il Palacolor di Pellaro a conclusione di un importante intervento di manutenzione straordinaria che riconsegna alla città di Reggio Calabria, nella periferia sud, una struttura rinnovata e pronta ad accogliere le attività sportive dei ragazzi e delle associazioni presenti sul territorio.

L’intervento ha riguardato in particolar modo l’impianto luci, l’area spogliatoi e servizi, nonché la totale ricollocazione del terreno di gioco danneggiato da anni di incuria e dal degrado che aveva intaccato l’intera struttura.

Ad accompagnare i ragazzi al loro ritorno in campo, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli esponenti delle associazioni sportive, i genitori con i ragazzi della parrocchia S. Maria del Lume di Pellaro e gli sportivi del CSI di Reggio Calabria, capofila di una cordata di realtà educative e sportive che gestirà la struttura proponendo tra l’altro programmi di educazione e rigenerazione sociale.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla grande festa dello sport e della condivisione organizzata per l’occasione.