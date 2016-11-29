Il riconoscimento al TGR Calabria una certezza per il futuro

“È da accogliere davvero con soddisfazione il riconoscimento giunto dal Piano Editoriale della televisione di Stato che analizzando le dinamiche dell’informazione locale assegna al TG della Rai Calabria un rating alto nell’informazione locale. La solida reputazione – afferma la Coldiretti Calabria -espressa a livello nazionale, combacia con il grado di fiducia dei cittadini che sempre di più devono poter contare su un servizio pubblico di informazione ed educazione capace di una rappresentanza più ampia e imparziale d’idee e punti di vista.

È evidente – prosegue – che queste positive note fanno il paio con la qualità della redazione calabrese che ha saputo e voluto raccontare la Calabria in tutti i suoi aspetti facendo emergere con obiettività e originalità, nella varietà informativa di servizi e rubriche, fattori positivi di promozione della realtà sociale ed economica, mettendo in campo una informazione coraggiosa, attenta, tempestiva, responsabile capace di indagare anche nei nuovi mezzi di informazione. Questo indubbio riconoscimento – conclude Coldiretti – senza alcun dubbio indirizzerà ed inciderà sul futuro prossimo con l’unico obiettivo di fare il bene della nostra regione”.