Ricostruiamoci la nostra Terra! Incontro-Dibattito a Soveria Simeri

L’AIAB Calabria, dopo l’ennesimo atto intimidatorio all’azienda Colle di Gloria di Elisabetta Grande, indice sabato 13 dicembre 2014 alle ore 10:00 un incontro-dibattito dal tema “Ricostruiamoci la nostra Terra!” presso la Sala Consiliare del Comune diSoveria Simeri.

Il dibattito sarà introdotto da Salvino Moro, Presidente di AIAB Calabria, alla presenza di rappresentanti delle Organizzazioni di Produttori Agricoli, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni ambientaliste, cooperative sociali, rappresentanti istituzionali e sarà concluso da Vincenzo Vizioli Presidente Nazionale AIAB.L’incontro non ha solo lo scopo di manifestare la solidarietà all’Azienda Biologica Colle di Gloria, ma anche di denunciare con forza un clima che nei fatti impedisce lo sviluppo sociale della nostra regione ed infine proporre nuovi sbocchi di sviluppo peruna regione troppo spesso troppo etichettata come terra senza speranze!

AIAB Calabria propone di puntare sull’unico settore in continua crescita che non risente della crisi che stiamo vivendo:il Biologico. Dagli ultimi dati Sinab emerge che nell’ultimo anno le superfici coltivate con metodo biologico sono aumentate del15,5%, sono aumentate anche le strutture per la trasformazione e la commercializzazione di circa il 27% Questi dati importanti pongono le basi per un nuovo processo di valorizzazione e riqualificazione di sviluppo di tutto il territoriocalabrese .Il dibattito organizzato da AIAB Calabria vuol dar vita ad opportunità concrete, offerte alla politica locale e nazionale di schierarsi a favore di un modello virtuoso, rivolte a tutte le aziende che come l’Azienda Colle di Gloria si trovano vittime di atticriminosi e non possono svolgere il proprio lavoro solo perché hanno ribadito il proprio no alla criminalità e alle ingiustizie.