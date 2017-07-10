Rientrata la criticità che ha interessato il mare di Crucoli (KR)

Dopo le analisi suppletive dell'Arpacal il tratto di mare di Crucoli torna balneabile e l'ordinanza di divieto viene revocata

Venerdì mattina i tecnici del Servizio Acque del Dipartimento di Crotone dell’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria), dopo aver comunicato l’esito sfavorevole delle analisi eseguite il 3 luglio scorso al Sindaco, al Ministero della Salute e alla Regione Calabria, individuando un superamento degli Enterococchi intestinali pari a 262 UFC/100 ml (valore limite 200), hanno prontamente eseguito le analisi suppletive che hanno certificato il rientro nei valori previsti dalla normativa.

Dopo la comunicazione inviata al Sindaco questa mattina, l’ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione, quindi, è stata subito revocata cittadino perché il tratto di mare è tornato balneabile.