Rimpatriata della classe V A del ‘Righi’ a 50 anni dal diploma

A festeggiare i 50 anni dal conseguimento del Diploma, al tempo abilitante , 13 ex-compagni di Classe (tra di loro 6 laureati) si sono dati appuntamento lo scorso 6 Ottobre in un tipico locale calabrese sul Lungomare di Pellaro di Reggio Calabria in riva allo Stretto di Messina .

Con uno sguardo a ritroso sul tempo trascorso tra i banchi di scuola, i ricordi hanno fatto rivivere con piacere ai convenuti l’emozione di un medesimo heritage.- Durante il pranzo conviviale si sono ripercorsi gli episodi salienti della comune esperienza scolastica



♦ ◊ – durante il primo biennio scolastico frequentato presso l’Istituto Tecnico Statale per Ragionieri e per Geometri ”Raffaele Piria” (con sede in Via Marina )

♦ □ – per poi continuare con i ricordi del triennio finale frequentato presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Augusto Righi” di Reggio Calabria ( al tempo di nuova istituzione, ed oggi divenuto Istituto di Istruzione Superiore)

I ricordi dei docenti e dei compagni

Moltissimi i flashback delle ore trascorse con rigorosa disciplina , mezzo secolo or sono , insieme con gli illustri docenti “ vecchio stampo” del tempo ; il ricordo è andato altresì ai Presidi ed al personale ATA , ed ovviamente un particolare commosso ricordo è stato rivolto ai Compagni di Classe che hanno lasciato la vita terrena.-

Ed ecco di seguito elencati in ordine alfabetico tutti i nomi di coloro tra gli ex-studenti della Classe V A che hanno potuto assicurare la propria presenza alla prima rimpatriata conviviale : ● Marcello ALTOMONTE, ● Nicola AMALFITANO , ● Domenico CREA, ● Paolo CROCE’, ● Francesco DE CARLO, ● Dino FALCONE, ● Luca GENTILE, ● Piero GIUFFRE’, ● Aurelio MERCURIO, ● Vincenzo PANUCCIO, ● Giuseppe QUATTRONE, ● Giuseppe SPADARO, ● Giuseppe VELARDO .- Gli altri hanno comunicato di essere impossibilitati ad intervenire in quanto al momento fuori Sede o per motivi diversi .

Annoverata al convivio nel tipico locale in riva al mare la presenza carismatica dell’Arch. Saverio FILIPPONE , il più giovane docente dell’Istituto Tecnico negli anni ’60 .-

L’auspicio dei “ragazzi” della V A Geom. (A.S. 1966/1967 – ITG ‘Righi’ di RC) è quello di un prossimo appuntamento per tutti al 60°anniversario dal Diploma !