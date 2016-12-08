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Rinviata la Mostra ‘Passione Retrò’ a Cosenza

La mostra scambio di auto, moto e ricambi d'epoca prevista il 10 e 11 dicembre a Rende slitta alla primavera 2017

08 Dicembre 2016 - 13:48 | di Federica Geria

Auto d'epoca, immagine per la mostra scambio Passione Retrò a Rende

Cosenza, 8 dicembre 2016 – Rinviata la Mostra Scambio Auto Moto & Ricambi
d’epoca “Passione Retrò” in programma nella Zona industriale di Rende,
Cosenza,  il prossimo 10 e 11 dicembre. La manifestazione si terrà nella prossima
primavera. Il rinvio è dovuto ad un incidente stradale occorso
all’organizzatore, Francesco Covello,  in cui ha riportato la frattura di due
vertebre che lo costringerà a rimanere a letto per i prossimi due mesi.
“Mi scuso con i commercianti, gli appassionati e gli addetti ai lavori per
questo spiacevole avvenimento – dichiara Francesco Covello”.  La
manifestazione si terrà nella primavera del 2017.

Garibaldi fu ferito in Aspromonte, anniversario a Sant'Eufemia d'Aspromonte, immagine d'archivio

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