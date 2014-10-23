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Rinviato l’incontro di oggi del Viceministro Olivero alla Fattoria della Piana

Il viceministro Andrea Olivero, chiamato al voto di fiducia in Parlamento, ha comunicato al vertice dell'azienda il rinvio dell'incontro previsto

23 Ottobre 2014 - 08:58 | di Redazione

Fattoria della Piana di Candidoni, visita del viceministro Olivero rinviata

E’ stato rinviato l’appuntamento fissato per oggi alla Fattoria della Piana per la visita del viceministro dell’Agricoltura Andrea Olivero. Il rappresentante del governo sarà infatti chiamato a partecipare al voto di fiducia che sarà chiesto dall’esecutivo sui provvedimenti all’esame del Parlamento. Il viceministro lo ha comunicato personalmente a Carmelo Basile, amministratore delegato dell’azienda associata a Confindustria Reggio Calabria, assicurando che presto avrà modo di visitare lo stabilimento di Candidoni

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