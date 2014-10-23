Rinviato l’incontro di oggi del Viceministro Olivero alla Fattoria della Piana

E’ stato rinviato l’appuntamento fissato per oggi alla Fattoria della Piana per la visita del viceministro dell’Agricoltura Andrea Olivero. Il rappresentante del governo sarà infatti chiamato a partecipare al voto di fiducia che sarà chiesto dall’esecutivo sui provvedimenti all’esame del Parlamento. Il viceministro lo ha comunicato personalmente a Carmelo Basile, amministratore delegato dell’azienda associata a Confindustria Reggio Calabria, assicurando che presto avrà modo di visitare lo stabilimento di Candidoni