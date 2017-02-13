Riparte il cineforum della Fahrenheit 451
Dal 21 febbraio alla Saletta San Giorgio al corso due cicli a tema: l'uomo e la macchina e il terrorismo all'ombra delle Twin Towers
13 Febbraio 2017 - 14:10 | di Redazione
L’Associazione culturale FAHRENHEIT 451 e l’Associazione Culturale Anassilaos presentano Rassegna di Cinema 2017, composta da due cicli a tema.
I ciclo: “L’uomo e la macchina”, ciclo nel quale si affronta la tematica del rapporto tra l’uomo e la tecnologia, con un approfondimento storico sul cinema di fantascienza, partendo da Metropolis fino ad arrivare al recente Her.
- 21 febbraio ore 17.30 Ex Machina, regia di Alex Garland
- 29 marzo ore 17.30 Automata, regia di Gabe Ibáñez
II ciclo: “Terrorismo all’ombra delle Twin Towers”
- 10 aprile ore 17.30 Remember me, regia di Allen Coulter
- 16 maggio ore 17.30 Molto forte, incredibilmente vicino, regia di S. Daldry
In seguito verrà aggiunta una quinta data nella quale verranno proiettati spezzoni di film di fantascienza con successivo dibattito in sala.
Il cineforum avrà inizio martedi 21 febbraio presso la Saletta San Giorgio al corso, via Giudecca – Reggio Calabria
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