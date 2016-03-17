Riparte il festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi”, ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte”. La manifestazione giunta alla quarta edizione, ha conquistato negli ultimi anni le piazze della Calabria e non solo, divenendo uno degli appuntamenti più importanti dell’offerta culturale e artistica calabrese.

Un significativo percorso di promozione e valorizzazione dei talenti nel campo della comicità e del teatro intrapreso negli scorsi anni dall’associazione guidata dal presidente Giuseppe Mazzacuva. Diversi i comici del festival che si sono affermati per la loro bravura e capacità artistica nel mondo della televisione, in particolare il brillante gruppo palermitano i 4 Gusti (Giuseppe Stancampiano, Totò Ferraro, Danilo Lo Cicero e Domenico Fazio), vincitori della prima edizione 2013 e che oggi, fanno parte del cast della nota trasmissione televisiva di Raidue “Made in Sud”; e tanti altri comici di Facce da bronzi li rivedremo nella nuova trasmissione di La7 “Eccezionale veramente” in onda a Marzo.

Anche quest’anno, la macchina del festival è in moto con tante novità e soprese partendo dalla fase di selezione dei comici che avverrà in tre tappe in alcune importanti città dello stivale. La prima selezione conquisterà Roma il 26 aprile al teatro Testaccio, dove bravi e irriverenti comici giudicati da una giuria tecnica si sfideranno a colpi di battute per un conquistarsi un posto nella fase finale del festival.

Si riconferma, dopo il successo dello scorso anno, la tappa del concorso allo storico locale del cabaret torinese il Cab41, dove nella scorsa edizione si sono distinti brillanti cabarettisti con sketch esilaranti e originali. Dopo le tappe nelle altre regioni, il festival rientrerà in Calabria per completare la fase conclusiva del concorso che si svolgerà in due serate nel mese di luglio a Reggio Calabria.

Un festival giovane di carattere nazionale, che coinvolgerà tanti comici e cabarettisti emergenti offrendo loro l’opportunità di conquistare il premio “Facce da bronzi 2016” che consiste in un contratto di lavoro per la realizzazione di uno spettacolo comico e altri importanti riconoscimenti assegnati da una giuria composta da personaggi dello spettacolo e della cultura.

“La scelta di realizzare le selezioni del festival al di fuori della Calabria – spiega il presidente Mazzacuva – è mirata a far crescere ulteriormente la manifestazione creando rapporti d’interscambio culturale con altri festival e realtà comiche italiane e consente una ricerca ad ampio raggio per la scoperta di nuovi talenti della comicità nazionale. Anche quest’anno sono in programma diverse attività collaterali (laboratori, workshop, spettacoli) che coinvolgeranno i partecipanti al festival e i comici reggini”.

Per partecipare alla quarta edizione del festival è necessario iscriversi consultando il sito internet www.festivalfaccedabronzi.it