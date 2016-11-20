Riparte la rassegna “La Dolce Vita di Reggio Calabria”

Come annunciato il 5 novembre scorso,durante la cerimonia d’inaugurazione della sala museo ‘IL FERROVIERE’ della splendida stazione fs di REGGIO Calabria S CATERINA,riparte la rassegna

con la direzione di ANTONIO CALABRO.

Venerdì 25 novembre alle ore 18,30 la rassegna apre con dolcezza,ospitando le eccellenze mdella pasticceria reggina con la loro associazione APAR,si parte proprio dalla stazione fs di S CATERINA per un viaggio della città, attraverso il sapore e la tradizione del dolce artigianale del nostro territorio.

Da tempo la pasticceria del nostro territorio è cresciuta a livello qualitativo,infatti,gode di prestigio e ,nel corso degli anni ha mietuto successi, esportando i nostri prodotti in ITALIA e nel MONDO.

L’associazione di categoria APAR è un valido esempio di aggregazione,

infatti,cooperando insieme cresce in tutti i sensi la nostra brillante pasticceria.

Saranno presenti ANGELO MUSOLINO presidente APAR e componente conpait,VINCENZO PENNESTRI,presidente associazione italiana gelatieri,DAVIDE DESTEFANO responsabile regionale conpait

gelati.

La serata si concluderà con una piccola degustazione di dolci.