Ripartono le ‘Piacevoli Chiacchierate’ di CityNow, ospite Ninni Tramontana

Dopo la pausa estiva, tornano le #PiacevoliChiacchierate di CityNow. Ripartono dunque le interviste in diretta del nostro magazine, che vedono protagonisti ospiti di rilievo pronti a rispondere alle vostre domande.

Le interviste dal tono informale che CityNow aveva messo in piedi durante i primi mesi del 2017, ripartono da un punto di vista istituzionale. L’ultimo ospite era stato infatti l’ex Assessore Marcianò e la prima delle nuove interviste è andata in onda ieri, giovedì 28 settembre alle 14:45. I nostri studi hanno accolto il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Ninni Tramontana.

L’imprenditore 43enne successore di Lucio Dattola è alla presidenza della Camera di Commercio dal dicembre 2016 e durante questo suo primo anno di mandato ha avuto modo di toccare con mano i problemi che affliggono la nostra città e scoprire le risorse che sono in grado di risollevarla.

L’accordo sull’aeroporto dello Stretto

Il primo argomento toccato durante l’intervista è quello dell’Aeroporto ‘Tito Minniti’ ancora al centro dei dibattiti cittadini, soprattutto dopo l’accordo tra i comuni di Reggio e Messina. “L’accordo firmato qualche giorno fa nasce come primo punto, voluto dalle due amministrazioni in collaborazione con altri enti, per aumentare ed incrementare il numero di utenti per l’aeroporto di Reggio, cercando di rendere il ‘Tito Minniti’ più appetibile per le compagnie aeree”.

Un accordo quello fra i due sindaci, che secondo il Presidente della Camera di Commercio di Reggio, può essere molto vantaggioso per i nostri vicini di casa. “L’aeroporto di Reggio è infatti molto più vicino a quello di Catania per i cittadini messinesi”. Il percorso che va da Piazza Cavallotti all’aeroporto reggino è infatti di circa un’ora e ad avvantaggiare gli abitanti dell’altra sponda dello Stretto è soprattutto la gratuita del parcheggio per auto e del biglietto nave.

Caronte mette infatti a disposizione non solo biglietti gratuiti per chi compie questa specifica tratta, ma anche una corsia preferenziale che permette al viaggiatore di imbarcarsi immediatamente appena arrivato al Porto di Messina, senza dover fare nessuna fila. “Per la citta di Reggio – continua Tramontana – Questo è sicuramente un grande passo avanti per far ripartire l’economia. Un altro sarebbe quello di far diventare l’Aeroporto dello Stretto, l’Aeroporto anche delle Isole Eolie, per permettere alle due regioni meridionali di crescere”.

Non solo Aeroporto al centro dell’intervista di CityNow con il Presidente Tramontana, ma anche dati positivi di crescita che fanno riferimento al primo trimestre del 2017, secondo cui la città tenta di ripartire. “Sicuramente dobbiamo interpretare questi indici come un dato positivo” – afferma il Presidente della Camera di Commercio – il fatto che in un solo trimestre nascano 589 imprese nel nostro territorio e quindi nell’area della Città Metropolitana non è assolutamente un dato da sottovalutare”.

I giovani e la voglia di fare impresa

Tramontana parla anche e soprattutto di giovani, giovani reggini che scelgono di rimanere nella terra di origine provando a costruire un futuro stabile con quello che hanno a disposizione: “I giovani che si affacciano al lavoro per la prima volta, stanno cominciando a dar fiducia al territorio, anche se questa potrebbe essere una conseguenza diretta del fatto che l’impiego pubblico sia ormai diventato una chimera. Aprire un’attività, mettersi in proprio, oggi è quello che tanti giovani tentano di fare. E a tutti quelli vogliono immergersi nel mondo delle imprese consiglio di riflettere attentamente conducendo un’analisi approfondita su ciò che il territorio offre e che quindi potrebbe essere a loro disposizione”.

Il Presidente reggino della Camera di Commercio è un fermo sostenitore del fatto che “È si necessario fare impresa, ma il nostro territorio ha bisogno di imprese di qualità”.

Ma in una terra come la nostra quanto è difficile passare dal pensiero alla pratica?

“Fare impresa nel nostro territorio non è assolutamente facile e non lo è per tanti motivi. Partendo dalla legalità, passando per i trasporti e per la mancanza di alcune materie prime. Nonostante questi fattori, fare imprese a Reggio non è impossibile e chi ci riesce, col tempo, sarà in grado di ritagliarsi una fetta di mercato”.

Non mancano le domande da parte del pubblico, che durante la diretta interagisce con il Presidente della Camera di Commercio ponendo numerosi quesiti. Si parla di digitalizzazione e tecnologia, ma anche di scuola.

Alternanza scuola-lavoro e progetti per le scuole

Tramontana si sofferma infatti sul tema degli studenti, illustrando al pubblico dei progetti previsti per gli istituti scolastici reggini: “Noi della Camera di Commercio siamo molto attenti ai giovani in quanto proprio loro rappresentano il futuro del nostro territorio e della nostra imprenditoria. Adesso stiamo investendo tanto sull’alternanza scuola – lavoro. Tra qualche giorno presenteremo in Camera ai dirigenti scolastici, alle associazioni di eccellenza, al mondo della chiesa, a tutti i soggetti che stanno vicino al mondo dei giovani, un progetto camerale veramente importante, che prevede l’inserimento di voucher per le aziende che attueranno all’interno del loro mondo questa alternanza scuola – lavoro”.

L’imprenditore reggino ora a capo della Camera di Commercio non si sofferma solamente sul mondo del lavoro e delle imprese. Durante l’intervista con CityNow, Tramontana vuole portare alla luce le bellezze della nostra città: “Non si tratta solamente del Museo o dei Bronzi di Riace. Bisogna pensare a tutta l’area metropolitana e soffermarsi su luoghi come il Castello di Scilla, la Cattolica di Stilo, a Gerace e tutta l’area della Magna Grecia, al MuSaBa e ancora il Parco d’Aspromonte, tutti attrattori che fanno la nostra terra ‘ricca’ di risorse culturali”.

Turismo e risorse del territorio

Reggio però non è solo paesaggi e cultura, una fra le risorse più ricche, che la nostra città ha la fortuna di possedere, è l’enogastronomia, accompagnata dall’artigianato. “È necessario farsi conoscere, mettersi in rete e coordinarsi con gli altri Enti in modo da poter dare alle agenzie di viaggio e ai tour operator la possibilità di creare pacchetti viaggio che facciano gola al turista”.

E proprio dalla volontà di spingere il settore turistico da parte della Camera di Commercio nasce un sito che include i 96 comuni facenti parte della provincia di Reggio. “È il portale ‘sitireggini.it’, un vero e proprio contenitore di tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che accade nei diversi comuni. Con un semplice click, il cittadino, il turista, l’agenzia di viaggio rimane costantemente aggiornato”.

Le #PiacevoliChiacchierate di CityNow tornano presto con altri ospiti di interesse culturale e sociale. Non perdetevi le dirette in onda sulla nostra pagina Facebook!