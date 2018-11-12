Su richiesta del Presidente Sasha Sorgonà, i giovani di Confcommercio sono intervenuti per risolvere il problema del quartiere di Mosorrofa che da circa tre settimane rimaneva completamente al buio senza l’illuminazione stradale.

A causa del buio pesto l’Associazione di volontariato “Forza Reggio” aveva già segnalato alcuni incidenti come la caduta di un’anziana e uno scontro stradale tra due autovetture fortunatamente senza conseguenze.

Grazie al confronto voluto con l’amministrazione comunale si è arrivati alla soluzione del problema, ed i tecnici sono intervenuti sistemando l’illuminazione sulla strada che da San Sperato porta a Mosorrofa.

“Un buon dialogo tra tutti gli enti e le istituzioni porta sempre alla soluzioni di lacune e criticità. È sempre necessario sottolineare la periferia abbia un intenso tessuto sociale ed economico che va incentivato”.