Ripristino illuminazione a San Sperato-Mosorrofa, la soddisfazione di Sorgonà
Dopo circa tre settimane senza luce, i tecnici del Comune sono intervenuti sulla strada tra San Sperato e Mosorrofa: il ringraziamento di Sasha Sorgonà
12 Novembre 2018 - 19:41 | di Vincenzo Comi
Su richiesta del Presidente Sasha Sorgonà, i giovani di Confcommercio sono intervenuti per risolvere il problema del quartiere di Mosorrofa che da circa tre settimane rimaneva completamente al buio senza l’illuminazione stradale.
A causa del buio pesto l’Associazione di volontariato “Forza Reggio” aveva già segnalato alcuni incidenti come la caduta di un’anziana e uno scontro stradale tra due autovetture fortunatamente senza conseguenze.
Grazie al confronto voluto con l’amministrazione comunale si è arrivati alla soluzione del problema, ed i tecnici sono intervenuti sistemando l’illuminazione sulla strada che da San Sperato porta a Mosorrofa.
“Un buon dialogo tra tutti gli enti e le istituzioni porta sempre alla soluzioni di lacune e criticità. È sempre necessario sottolineare la periferia abbia un intenso tessuto sociale ed economico che va incentivato”.
Queste le parole del Presidente Sasha Sorgonà che coglie l’occasione per ringraziare l’Assessore Giovanni Muraca ed i tecnici del comune che tempestivamente hanno accolto la segnalazione dei giovani di Confcommercio e l’associazione di volontariato “Forza Reggio”.
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