Ristorante reggino si aggiudica la stella Michelin, la soddisfazione del TCI
Il Club di Territorio del Touring Club di Reggio Calabria si complimenta con lo chef Nino Rossi per la stella nella guida Michelin 2019
17 Novembre 2018 - 07:36 | di Vincenzo Comi
Il Club di Territorio di Reggio Calabria esprime il proprio compiacimento per il riconoscimento assegnato allo chef Nino Rossi del ristorante Qafix di Santa Cristina d’Aspromonte nella guida Michelin 2019 con l’assegnazione della stella.
Lo stesso ristorante è tra quelli inclusi nella guida del TCI “Alberghi e ristoranti d’Italia 2019“, presentata a Roma il 28/10. L’offerta gastronomica calabrese di qualità si amplia aumentando così anche l’attrattività turistica della nostra regione e del territorio della città metropolitana di Reggio Calabria.
Complimenti al giovane cuoco che ci auguriamo possa essere ospite della presentazione della guida TCI che andremo ad organizza nei primi mesi del 2019.
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