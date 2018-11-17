Il Club di Territorio di Reggio Calabria esprime il proprio compiacimento per il riconoscimento assegnato allo chef Nino Rossi del ristorante Qafix di Santa Cristina d’Aspromonte nella guida Michelin 2019 con l’assegnazione della stella.

Lo stesso ristorante è tra quelli inclusi nella guida del TCI “Alberghi e ristoranti d’Italia 2019“, presentata a Roma il 28/10. L’offerta gastronomica calabrese di qualità si amplia aumentando così anche l’attrattività turistica della nostra regione e del territorio della città metropolitana di Reggio Calabria.