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Rita Ora è la nuova testimonial di Tezenis

Rita Ora è il nuovo volto della collezione autunno-inverno 2016 di Tezenis: la capsule 'Barbies loves Tezenis' sarà in vendita da settembre negli store del gruppo Calzedonia

25 Luglio 2015 - 11:55 | di Vincenzo Comi

Rita Ora, testimonial Tezenis per la collezione autunno-inverno 2016

di Maria Carmela Di Marte – Cantante inglese, trend-setter, esperta di moda e stile, da molti definita come la futura erede di Rihanna, e adesso nuovo volto e corpo della collezione autunno-inverno 2016, firmata Tezenis.

È Rita Ora la nuova icona del brand di underwear Tezenis, la quale durante il fashion show del brand si è esibita in una performance carismatica, con canti e balli hip-pop, in tema con la sfilata.

La capsule collection firmata Rita Ora, dal mood pop tipica degli anni’90, e rivolta alle piccole e grandi donne, si intitola “Barbies loves Tezenis”; comprende una serie di t-shirt, felpe, pigiami e capi di intimo con il logo e le immagini della bambola della Mattel.

La collezione sarà disponibile in tutti gli store del gruppo Calzedonia, a partire dal prossimo settembre.

Ad oggi non sono state rese ancora disponibili le immagini della campagna pubblicitaria, ma i fan della pop-star inglesequasi 5 milioni sui social – sono sicuri che sarà un successo.

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