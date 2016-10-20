Ritocco estetico: labbra carnose sì, ma attenzione agli eccessi!

di Daniela Bonanno Conti – Secondo alcuni dati emersi durante il congresso di medicina estetica Agorà, che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano, sono sempre di più i pazienti che ricorrono al ritocchino per avere delle labbra più carnose, ma i dati del congesso hanno sottolineato che non mancano, comunque, anche coloro che si sono pentiti di questa scelta.

Le tecniche per avere labbra più voluminose

Per avere delle labbra voluminose, esistono delle tecniche tipo, gli iniettabili che hanno un effetto limitato nel tempo ma che consentono di tornare come prima se l’effetto non è quello desiderato. Dopo l’iniezione si può però verificare uno spiacevole edema transitorio che dura 24/48 ore che comunque si può coprire facilmente con il trucco.

Chi invece, vuole optare per una soluzione chirurgica permanente può scegliere tra 3 soluzioni come: inserire una protesi nelle labbra, un innesto dermoadiposo che consente un aumento volumetrico utilizzando tessuto proprio; il lipofilling, si trapianta del grasso adiposo della paziente e lo si infiltra nelle labbra; o il lip lift, si sollevano i tessuti della pelle, aumentando il volume delle labbra senza inserire materiale estraneo.

Il fenomeno e i rischi degli eccessi

Il fenomeno mondano dell’aumentomdel volume delle labbra è particolarmente diffuso nel mondo dello spettacolo ma spesso anche noi “comuni mortali” cediamo al l’irresistibile, ritocchino. In ogni caso, l’unica regola fissa da seguire è affidarsi ad un buon medico e attenzione agli eccessi. Infatti a detta degli esperti con gli iniettabili di nuova generazione è possibile ottenere risultati duraturi e naturali ma attenzione ai filler permanenti, anche se si parla spesso di celebrità che hanno deciso di “sgonfiarsi”, in realtà rimuoverli è un’operazione molto complicata.