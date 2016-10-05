Ritorna la commedia musicale ‘Una Cantante in Convento’

Il convento del Santa Caterina riapre le porte a Novembre!

Lo spettacolo al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme

A grande richiesta dopo il sould out della prima teatrale , ritorna Venerdì 4 Novembre, nella splendida cornice del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, la commedia Musicale dal titolo “Una Cantante in Convento” ,isparata alla trama del film cult anni 90 Sister Act, in cui una splendida e divertente Hupi Goldberg interpreta una cantante di Night ,testimone di un omicidio e nascosta per ragioni di sicurezza in un convento di suore.

L’idea della rielaborazione proprio di questo film, da parte dell’Associazione Lamezia Muse, nasce dalla volontà di mettere in scena uno spettacolo che, non metta solo in luce le doti canore,interpretative e coreografiche dei 30 personaggi, ma anche il poter far divertire il pubblico in sala (che assisterà anche a sorprese ) dove sicuramente non mancheranno le musiche e i balletti delle suore del Convento del Santa Caterina.

Il cast e la regia di Roberto Panzarella

Il cast, formato da bambini, giovani, adulti, cantanti, attori e ballerine( della Cod Company di Ilaria Rametta – coreografa e insegnante con plurimi riconoscimenti anche su piano nazionale ) e diretto egregiamente dalla regia di Roberto Panzarella (personaggio noto al panorama lametino e non solo, per la messa scena di importanti musical da molti anni) , è composto da talenti non solo lametini uniti in un’unica grande passione: il teatro. Scene e personaggi divertenti, musiche e coreografie coinvolgenti faranno da colonna portante a tutto lo spettacolo a cui sarebbe un vero peccato mancare!

Per Info consultare la pagina di Lamezia Muse o inviare una mail a ass.muse@yahoo.it