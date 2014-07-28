Ritornato nel museo Antiquarium di Palmi il busto di Adriano

L’assessore regionale alla Cultura Mario Caligiuri ha tagliato il nastro dell’Antiquarium “Nicola De Rosa” di Palmi, ubicato nella sede della Casa della Cultura “Leonida Repaci”. Dopo diversi anni dalla chiusura, lo spazio museale è stato riaperto con un nuovo e suggestivo allestimento che vede come attrazione principale il busto dell’Imperatore romano Adriano risalente al II secolo dopo Cristo, rinvenuto nel 1891, acquisito dal Museo Civico di Reggio Calabria e restituito nell’occasione. Molto interessanti anche la sezione subacquea e alcuni reperti rinvenuti soprattutto nel pianoro di Taureana.

Alla manifestazione della riapertura sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Palmi Giovanni Barone, il Vescovo di Oppido-Palmi Francesco Milito, la sovrintendente dei Beni Archeologici Simonetta Bonomi e Maurizio Paoletti dell’Università della Calabria che ha tenuto un’approfondita conferenza sul busto di Adriano.