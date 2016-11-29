Ritorno alla terra, chef calabrese nel programma Rai ‘Geo&Geo’

Lo chef Gennaro Di Pace continua a renderci orgogliosi di avere tra le giovani professionalità di questa terra, autentici ambasciatori nel mondo delle eccellenze Made in Calabria. I riconoscimenti che continua addipace-geo-251116 ottenere grazie alla sua capacità di saper raccontare il territorio attraverso la rivisitazione dei piatti della memoria, ci convincono sempre di più che il percorso del ritorno alla terra è, tra tutte le strade possibili e percorribili, quella che maggiormente può portare allo sviluppo sostenibile e durevole di questa regione.

A complimentarsi con il titolare dell’Osteria Porta del Vaglio, tra i protagonisti, nel pomeriggio di oggi (venerdì 25), della trasmissione RAI GEO&GEO è, a nome dei soci del Convivium Pollino-Sibaritide-Arberia, il Fiduciario Lenin Montesanto. Il giovane e rinomato Chef, che ha scelto di operare nel cuore del centro storico di Saracena, Paese del Moscato Passito, Presidio Slow Food, ha preparato, sotto la supervisione della conduttrice Sveva Sagramola, seguendo tutte le fasi, il piatto della tradizione Lagane, ceci e peperoncino. Nel corso della puntata odierna è stato dato spazio anche al vino Cirò e alla liquirizia. L’approfondimento sui due prodotti calabresi d’eccellenza, sulla storia e sulle produzioni è stato curato dal critico enogastronomico Leonardo Romanelli.