Ritrovate a Reggio Calabria opere d’arte trafugate

Una perquisizione a Reggio Calabria e un'altra a Messina portano al ritrovamento di dipinti e grafiche trafugate: una persona è stata deferita in stato di libertà

Nella mattinata del 7 febbraio, i Carabinieri della Stazione Reggio Calabria – Rione Modena unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e della Compagnia Carabinieri di Messina Sud, hanno deferito in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria, D. F. classe 1953 di Reggio Calabria poiché, al termine di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione cittadina, è stato trovato in possesso di:

1. Un dipinto di carattere religioso-chiesastico su tela raffigurante “Miracolo di Gesù” (guarigione del nato cieco) asportato a Randazzo (CT) nel 2001. Tale accertamento è stato realizzato attraverso la Banca Dati Opere D’arte Rubate che il Comando del Tutela Patrimonio Culturale di Roma alimenta con tutte le opere d’arte che vengono trafugate e che costituisce la più importante fonte di informazioni per le opere rubate.

La seconda perquisizione a Messina

I Carabinieri, quindi, appurato che il denunciato aveva la disponibilità di un altro appartamento a Messina, hanno deciso di verificare se anche nell’altra abitazione vi fosse opere d’arte asportate. La perquisizione domiciliare, in questo secondo caso, consentiva di rinvenire:

2. dipinto su tela raffigurante “nudo di donna”, a firma di Giuliana Cappello;

3. grafica raffigurante “figure su sfondo rosso”, a firma Guttuso esemplare “p.d.a”;

4. dipinto raffigurante “veduta urbana con persone”, a firma Mario Pinizzotto;

5. grafica raffigurante “albero/testa” a firma Salvator Dalì;

6. dipinto su tela raffigurante “folla con sfondo sole rosso e volto barbuto” a firma Mario Pinizzotto;

7. dipinto su tela raffigurante “pescatore” a firma Mario Pinizzotto; 8. dipinto su tela raffigurante “combattimento tra due galli” a firma Mario Pinizzotto;

9. dipinto su tela raffigurante “pescivendolo” a firma Mario Pinizzotto;

10. dipinto su tela raffigurante “ponte vecchio”;

11. mezzobusto in gesso policromo raffigurante “volto di gesù”;

12. dipinto su tela raffigurante “uomo con cappello” recante la sigla “bv”;

13. dipinto su tela raffigurante “paesaggio” recante la sigla “a.s.”;

14. dipinto su tela raffigurante “natura morta” a firma di Giuliana Cappello.

Le opere sottratte a un provvedimento giudiziario

I Carabinieri, grazie alla banca dati in precedenza menzionata, appuravano che le opere di cui ai punti 2 – 3 – 4 erano state sottratte all’esecuzione di un provvedimento giudiziario, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – diretta dal Procuratore Capo Federico Cafiero De Raho – nel gennaio 2014, nei confronti di Gioacchino Campolo, noto imprenditore reggino, conosciuto come il “re dei videopoker”.

Campolo, coinvolto in inchieste per reati aggravati dalle modalità mafiose, aveva nella propria disponibilità un vero e proprio impero, comprensivo anche di numerosi quadri: la più ricca collezione privata da Roma in giù, probabilmente. Tutte le opere d’arte ritrovate, il cui valore è in corso di quantificazione, sono state sequestrate in attesa ulteriori accertamenti peritali per verificarne la provenienza ed attestarne il valore.