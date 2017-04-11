Si è tenuta nella giornata di ieri la prima riunione della Giunta del C.R. CONI Calabria che ha aperto i lavori con le comunicazioni del Presidente, soffermandosi successivamente sulle nomine dirigenziali, visionando, in ultimo, la rimodulazione dell’esercizio 2017.

La Giunta, presieduta da Maurizio Condipodero, ha visto partecipi produttivamente: Lappano Giuseppe, Petralia Giuseppe, Tripodi Luigi, Melissi Giuseppe, Pignata Irene, Calzona Aldo, Porcaro Alfredo e Giarmoleo Giovanni.

Tra i punti all’ordine del giorno si è ritenuto opportuno soffermarsi sulle determine presidenziali, sul beneficio del 5X1000 (2016), sulla nomina dei Delegati Provinciali e sul Tecnico dell’Impiantistica sportiva e dei suoi sostituti.

Si è proceduti alla riconferma, quale Direttore Tecnico Scientifico della Scuola Regionale dello Sport, del Prof. Demetrio Albino e alla nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente, rispettivamente nelle persone di Alfredo Porcaro (Cosenza) e Aldo Calzona (Catanzaro).

Tenendo conto dell’intuizione, ancora una volta vincente, del Presidente nazionale Giovanni Malagò la Giunta ha indirizzato i contributi nazionali del CONI non solo alla S.R.d.S. ma a tutti quei progetti fruttiferi, portati avanti con determinazione tra cui: “Centri Coni Orientamento e Avviamento allo Sport”, “Coni Ragazzi”e “Sport di Classe”.

A conclusione dei lavori è stata presa visione dei progetti territoriali di promozione sportiva che si andranno a realizzare nella nostra Calabria con l’augurio di poter alimentare una cultura sportiva mai sopita e vogliosa di crescere.