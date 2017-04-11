City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Prima riunione della Giunta del C.R. CONI Calabria

Prima seduta della Giunta del Comitato Regionale: nomine dei vicepresidenti, riconferma del direttore della Scuola Regionale dello Sport e progetti di promozione

11 Aprile 2017 - 17:40 | di Vincenzo Comi

Riunione della Giunta del Comitato Regionale CONI Calabria presieduta da Maurizio Condipodero

Si è tenuta nella giornata di ieri la prima riunione della Giunta del C.R. CONI Calabria che ha aperto i lavori con le comunicazioni del Presidente, soffermandosi successivamente sulle nomine dirigenziali, visionando, in ultimo, la rimodulazione dell’esercizio 2017.

La Giunta, presieduta da Maurizio Condipodero, ha visto partecipi produttivamente: Lappano Giuseppe, Petralia Giuseppe, Tripodi Luigi, Melissi Giuseppe, Pignata Irene, Calzona Aldo, Porcaro Alfredo e Giarmoleo Giovanni.

Tra i punti all’ordine del giorno si è ritenuto opportuno soffermarsi sulle determine presidenziali, sul beneficio del 5X1000 (2016), sulla nomina dei Delegati Provinciali e sul Tecnico dell’Impiantistica sportiva e dei suoi sostituti.

Si è proceduti alla riconferma, quale Direttore Tecnico Scientifico della Scuola Regionale dello Sport, del Prof. Demetrio Albino e alla nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente, rispettivamente nelle persone di Alfredo Porcaro (Cosenza) e Aldo Calzona (Catanzaro).

Tenendo conto dell’intuizione, ancora una volta vincente, del Presidente nazionale Giovanni Malagò la Giunta ha indirizzato i contributi nazionali del CONI non solo alla S.R.d.S. ma a tutti quei progetti fruttiferi, portati avanti con determinazione tra cui: “Centri Coni Orientamento e Avviamento allo Sport”, “Coni Ragazzi”e “Sport di Classe”.

A conclusione dei lavori è stata presa visione dei progetti territoriali di promozione sportiva che si andranno a realizzare nella nostra Calabria con l’augurio di poter alimentare una cultura sportiva mai sopita e vogliosa di crescere.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

ConiMaurizio Condipodero Sport
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?