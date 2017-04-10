In riva allo Stretto, presentazione delle attività dell’Automobile Club Rc

Si è svolto questa mattina presso l’hotel Excelsior il meeting dell’Automobile Club RC volto a far aumentare la compagine associativa nella provincia reggina. Al tavolo dei lavori erano presenti il presidente dell’Automobile Club RC, avvocato Santo Alfonso Martorano, il direttore Automobile club Sandra Pagani, il responsabile commerciale Nicola De Marco, il responsabile Area Sud Aci informatica Livio Grispigni e Giuseppe Mannello responsabile commerciale Sicilia. Durante l’incontro sono stati esposti i risultati associativi raggiunti sul territorio della Calabria e sono stati premiati i collaboratori perché “non è il singolo che raggiunge il risultato ma la squadra”. Lo afferma il presidente Martorano che nel suo lungo intervento, aggiunge: “É importante la vostra figura, i delegati sono i rappresentanti del territorio e, leggendo i dati ottenuti nell’anno, avete dimostrato di avere ottime capacità e conoscenze. Noi le potenzialità ce le abbiamo, bisogna solo trasferirle sul territorio. L’Aci offre quotidianamente servizi alla sua comunità e, oggi, è pronta a soddisfare le istanze di un’utenza eterogenea”.

Il percorso condiviso del direttore

Auspica un “percorso condiviso” il direttore dell’Automobile Club Pagani secondo la quale “quella che presentiamo questa mattina, non é solo una rendicontazione ma un nuovo modello di sviluppo da raggiungere con il fondamentale impegno di tutti i delegati”.

Spetta al responsabile Area Sud Aci Grispigni mostrare in questa fase di start up l’analisi dei dati associati e i sistemi di incentivazione del 2016, le potenzialità del mercato di riferimento, l’assegnazione degli obbiettivi e il sistema provvigionale insieme all’analisi dei dati associativi per l’anno 2017, i nuovi prodotti disponibili e i servizi in fase di sviluppo soffermandosi alla fine, sulla pianificazione di interventi a supporto della rete.