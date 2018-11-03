Roberta Morise, bellezza e semplicità. ‘La Calabria? E’ sempre nel mio cuore’

La bellezza della semplicità. Roberta Morise, dopo quasi 15 anni trascorsi nel mondo dello spettacolo, è rimasta assolutamente fedele alla ragazzina cresciuta in Calabria (precisamente a Cirò Marina) e che diversamente da molte coetanee non sognava un futuro tra pailettes e lustrini. Tutto è nato nel 2004 con la partecipazione a Miss Italia, dopo aver vinto il titolo di Miss Calabria Roberta si classifica al quarto posto.

“Avevo già una grande passione per la musica ma nessuna velleità artistica, dopo Miss Italia invece tutto è cambiato. Ho iniziato subito con le prime esperienze nel mondo dello spettacolo, e dopo 14 anni ancora non mi sono fermata“, racconta la showgirl calabrese.

La passione per la musica

La musica una delle grandi passioni, esplosa sin da bambina e accompagnata dagli incoraggiamenti del padre. “Mio papa adorava Mina, peccato non abbia fatto in tempo a vedermi cantare canzoni dei suoi tempi, sarebbe impazzito di gioia. Tra le mie cantanti preferite c’è anche una calabrese doc come Mia Martini, capace di emozionare come poche altre”.

Nella fortunata trasmissione Rai ‘I migliori anni’ Roberta ha avuto modo di assecondare la sua passione per la musica, oltre a vivere uno dei momenti più belli della sua vita professionale: “Cantare ‘Caruso’ al fianco di Lucio Dalla è stato come vivere un sogno a occhi aperti, la realizzazione di tutti i miei desideri. Porterò per sempre nel mio cuore quella esperienza”.

Il legame con la Calabria

Come ogni calabrese che si rispetti, la Morise non può fare a meno del mare e della buona cucina: “Per me l’estate è Calabria, è casa. Torno e mi rigenero, coccolata dalla famiglia, tuffandomi nel mare e riscoprendo i sapori e gli odori che mi hanno sempre accompagnata. Sono legatissima alla mia terra, la Calabria è meravigliosa e mi dispiace non sia promossa e conosciuta come meriterebbe. In cucina -assicura- ci so fare, da donna del sud adoro preparare piatti”.

Musica…e motori. Le macchine un’altra delle passioni di Roberta, che non a caso dal settembre del 2013 al 2017 ha condotto “Easy Driver”, programma di Rai1 dedicato ai motori e ai luoghi più belli d’Italia. “Adoro guidare, ovviamente ascoltando musica in sottofondo. Sono sempre in viaggio, ho una vita abbastanza intensa, e se possibile mi piace mettermi al volante per spostarmi da un posto all’altro”.

Il ritorno in Rai con I Fatti Vostri

Dopo la parentesi su Sky Arte con “Sei in un Paese Meraviglioso” al fianco di Dario Vergassola, la Morise tornerà sulla Rai, per condurre una delle trasmissioni più conosciute e apprezzate della televisione italiana, ovvero ‘I Fatti Vostri’: “Per me è un grande onore entrare nel cast di un programma che con la mia famiglia ho spesso seguito da casa. Ho sempre stimato il regista Michele Guardì e il conduttore Giancarlo Magalli, li considero due insostituibili pilastri della Tv italiana. Non avrei potuto auspicare un migliore ritorno in Rai, mi fa un certo effetto avere un ruolo così importante e stimolante in un programma di tale caratura”.

Professionalità, bellezza, semplicità. Questi gli ‘ingredienti’ con i quali la Morise si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante nel panorama dello spettacolo. “Sono felice per le soddisfazioni che stanno arrivando, io però nella vita di tutti i giorni rimango la semplice Roberta cresciuta a Cirò. E con il mio fidanzato -rivela sorridendo- quando mi arrabbio parlo in dialetto calabrese”.

N.B. Articolo tratto dalla rivista trimestrale di salute e benessere “Vivi bene” della Farmacia ‘Fata Morgana’ di Reggio Calabria. Per la versione online del decimo numero: CLICCA QUI.