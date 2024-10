Occhiuto sceglie Reggio per i grandi annunci e punta al bis: ‘Ho deciso di ricandidarmi’

Era il 19 dicembre 2023 quando Roberto Occhiuto, a margine dell’incontro con la stampa per il tradizionale scambio di auguri natalizio alla Cittadella regionale a Catanzaro, dichiarava con convinzione:

“Voglio continuare a fare il presidente della Regione Calabria per altri tre anni, non credo di avere la forza per proseguire anche dopo, però voglio fare bene il presidente della Regione, quindi non sono interessato a candidature alle Europee, non sono interessato ad altro”.