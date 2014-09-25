Roccella Jonica:firmato accordo di programma sui lavori per apertura del porto turistico delle Grazie

Un importante accordo di programma è stato firmato dal presidente della Provincia, Giuseppe Raffa, dal vicepresidente e assessore alla Salvaguardia delle coste, Giovanni Verduci e dal sindaco di Roccella Jonica, Giuseppe Certomà.

“Lavori urgenti finalizzati all’apertura dell’imboccatura del porto turistico delle Grazie”, questo l’oggetto del documento predisposto dal Settore provinciale diretto dall’architetto Giuseppe Mezzatesta.

L’insabbiamento del porto dopo le mareggiate

Grazie al monitoraggio quasi quotidiano della costa reggina, iniziativa voluta fortemente dall’assessore Verduci con il coinvolgimento degli uffici provinciali e dell’Università “Mediterranea”, è emerso che le ultime violente mareggiate hanno causato l’insabbiamento del porto mettendo in serio rischio tutte le attività connesse all’importante infrastruttura portuale.

La Giunta provinciale, vista la segnalazione del Comune di Roccella e la richiesta di poter intervenire direttamente utilizzando anche il pontone già attrezzato e di proprietà della Provincia, su impulso del vicepresidente Verduci, ha delibera di concedere al Comune ionico un contributo economico pari a quarantamila euro.

La dichiarazione del vicepresidente Verduci

“Negli anni scorsi – ha dichiarato Verduci durante l’incontro – il litorale di Roccella è stato interessato da violente mareggiate che hanno causato l’insabbiamento del porto al punto da precludere il transito nautico, creando uno stato di estremo disagio per l’isolamento dei natanti ancorati e per l’impossibilità di intervenire con prontezza nel caso di soccorsi per situazioni di pericolo grave alle imbarcazioni. Come già fatto in passato, anche questa volta l’Amministrazione comunale, con il contributo concesso, potrà restituire la fruibilità del porto e potrà farlo utilizzando anche il pontone galleggiante già in dotazione alla Provincia per questo tipo di interventi”.“La comunità di Roccella – ha invece dichiarato il sindaco Certomà – si ritiene soddisfatta perché, ancora una volta, la Provincia dimostra di prestare molta attenzione al nostro territorio. Grazie alla sensibilità del Presidente Raffa e all’attenta programmazione voluta dall’assessore Verduci, saremo in grado di garantire sicurezza e ulteriore sviluppo al porto delle Grazie”.A conclusione della riunione, dopo aver ricordato i numerosi interventi che hanno interessato tutti i comuni costieri della Provincia, il presidente Raffa ha ribadito che “il porto delle Grazie di Roccella merita la massima attenzione da parte delle istituzioni perché ha assunto un importante e insostituibile ruolo strategico, non solo per l’aspetto turistico e per le innumerevoli attività imprenditoriali e artigianali connesse, ma soprattutto quale strumento per garantire la sicurezza lungo tutto il litorale e scongiurare situazioni di pericolo nel Mediterraneo”.