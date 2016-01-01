Il nuovo Lungomare di Gallico una balconata sullo Stretto

«Un cantiere aperto e concluso in tempo record. Il nuovo lungomare di Gallico è stato restituito ai cittadini che finalmente si riappropriano di ciò che gli è proprio». È quanto dichiarato dal consigliere comunale Rocco Albanese delegato alla manutenzione pubblica ed all’illuminazione, dopo l’inaugurazione del nuovo tratto del lungomare di Gallico.

«Il nuovo lungomare, è un’opera realizzata con i criteri più innovativi dell’architettura moderna, una vera e propria balconata sullo Stretto. Sono stati installati 40 pali laminati alla cui sommità è stato collocato un puntale conico decorativo illuminato interamente da diodi colorati (Led). In ottica di risparmio energetico, un interruttore crepuscolare astronomico, permetterà di calcolare, a partire dai dati di latitudine e longitudine, l’ora di accensione e spegnimento dell’impianto» ha spiegato il delegato.

«Un ringraziamento va al Sindaco, all’assessore alle Politiche Comunitarie Giuseppe Marino ed all’assessore ai Lavori Pubblici Angela Marcianò, oltre che ai dirigenti, ai funzionari ed ai tecnici. L’importanza di non prolungarsi con i tempi dei lavori, deriva dalla necessità di non perdere i fondi comunitari, finanziamenti che, come spesso è capitato nel passato, sono stati persi lasciando incompiute molte opere» ha proseguito il consigliere.

«Ancora una volta l’Amministrazione Falcomatà dimostra la sua attenzione per le periferie. Ma non ci fermeremo qui. Questi primi 800 metri, sono solo una parte di quello che interessa Gallico. È intenzione dell’Amministrazione Falcomatà, proseguire il lungomare per collegarlo alla via Marina Falcomatà verso Sud e, verso Nord con il lungomare di Catona» ha concluso il consigliere Albanese.