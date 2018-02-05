Volandia, Parco e Museo del Volo e Rocketpower hanno il piacere di annunciare un accordo che porterà al museo, a un passo dal Terminal 1 di Malpensa, uno dei veicoli più singolari nella storia della sfida fra uomo e forza di gravità.

L’accordo tra Volandia e Rocketpower

L’accordo prevede un arricchimento permanente del museo che, a partire dal mese di aprile 2018, aggiungerà alla propria collezione l’ultima versione della Cintura Razzo che divenne celebre a livello mondiale nel 1984 in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles. Il Museo ospiterà ben 100 voli dimostrativi della Cintura Razzo grazie a Rocketpower, società impegnata nella progettazione, costruzione e dimostrazione in volo di veicoli con propulsione razzo e getto. I voli dimostrativi saranno effettuati dal Rocketman Flavio Olivero, dodicesimo pilota al mondo di quest’insolito velivolo. I visitatori del museo potranno assistere all’addestramento ed alle esibizioni del Rocketman, il cui calendario verrà reso pubblico sul sito www.volandia.it.

“Siamo entusiasti dell’accordo che Volandia ha siglato con Rocketpower, che consentirà al Museo di diventare il primo al mondo ad avere nella propria collezione permanente uno dei tre prototipi esistenti e funzionanti di Cintura Razzo”, ha dichiarato Giovanni Oldani che ha seguito il progetto per il museo. “Offriremo qualcosa di unico ai nostri visitatori ed abbiamo peraltro già ricevuto manifestazioni di interesse da parte di alcuni sponsor, che hanno visto nella Cintura Razzo un mezzo capace di sviluppare grande impatto mediatico, utile per i loro grandi eventi.”

“Sono felice che Volandia abbia deciso di sostenere questo progetto”, ha commentato Flavio Olivero, dodicesimo pilota al mondo di questo velivolo. “Il Museo ha così dimostrato di essere una realtà all’avanguardia, in grado di offrire ai propri visitatori un’attrazione che altri possono solo immaginare”.

I voli dimostrativi da aprile 2018

I voli dimostrativi si svolgeranno a partire dal mese di aprile 2018 a Volandia all’interno di un’apposita area creata per ospitare l’evento.

Su Volandia

Volandia è una fondazione italiana di diritto privato proprietaria dell’omonimo parco e museo del volo sito all’interno del complesso archeo-industriale che ospitò nel 900 le Officine Caproni. La mission dell’ente è la promozione e diffusione della cultura e della storia aeronautica, con un particolare focus sull’industria aeronautica della provincia di Varese, nota come la Provincia con le Ali.

Su Rocketpower

Rocketpower è una società italiana impegnata nella progettazione, costruzione e dimostrazioni in volo di veicoli con propulsione a razzo e getto e nella commercializzazione di modellismo aerospaziale dinamico. La società si pone come missione di rivoluzionare la tecnologia aerospaziale applicandola alla vita di tutti i giorni. La società oggi si occupa di due progetti principali: Estes Rockets, per quanto riguarda l’ambito del modellismo e The Rocketman, per dimostrazioni in volo legati a eventi di grande impatto mediatico.