Due arti apparentemente lontane, la scrittura e la fotografia. Due persone che hanno sviluppato la loro propulsione artistica indipendentemente e ignorando l’esistenza l’uno dell’altra. Due visioni complementari: la prima che affonda le sue radici nella fantasia e nel mistero; la seconda che parte dal dato empirico per essere partorita e immortalata dalla mente. E il ciclo si chiude, si ricompone e riparte. Due visioni enigmatiche sui quattro elementi e la Terra che li contiene, due visioni affascinanti sull’intervento dell’Uomo e il nostro libero arbitrio.

Martedì 5 dicembre alle ore 16 presso la Biblioteca “De Nava” incontreremo lo scrittore Renato Di Pane che presenta, nello studio offerto da Clara Russo, il suo romanzo “John Bale e la leggenda di Ashkan. I quattro medaglioni d’oro” e la paesaggistica del fotografo Alessandro Gallo, in una personale introdotta da Antonio Taccone. Modera l’evento Eleonora Maria Barbaro, vicepresidente dell’associazione NAOS Arte&Cultura, che promuove la rassegna espositiva “Elements 2: la Terra trema”, all’interno della quale s’ inserisce questo evento culturale.