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Rosa digitale, i giovani imprenditori al ‘Piria’

Mercoledì 15 marzo il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria porta il progetto Rosa Digitale nell'aula magna dell'istituto Piria, tra donne, tecnologia e imprese

13 Marzo 2017 - 15:48 | di Vincenzo Comi

Istituto Raffaele Piria di Reggio Calabria, sede dell'incontro Rosa Digitale

È in programma a Reggio Calabria il prossimo mercoledì 15 marzo (ore 9,30), nell’aula magna dell’istituto “Raffaele Piria”, l’iniziativa del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria nell’ambito del progetto “Rosa Digitale”, nato per sostenere le pari opportunità nell’ambito della tecnologia e dell’informatica su proposta del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria nazionale.

L’incontro, che si aprirà con i saluti del dirigente scolastico dell’istituto “Piria”, Ugo Neri, accenderà i riflettori sui temi del digitale e dell’innovazione che vedono le donne come protagoniste. Previsti gli interventi di Samuele Furfaro, presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria (“La nuova frontiera digitale e Industria 4.0”), Menia Cutrupi, ceo & founder di Dreamlab srls (“Internet e social network … strumenti per la creazione di impresa”) e Maria Attinà, Attinà & Forti srl (“Essere imprenditrice under 40”).

Rosa Digitale: iniziativa dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria

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