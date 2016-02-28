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Rosa e azzurro: i colori moda per il makeup del 2016

Serenità e nuance pastello: rosa e azzurro conquistano collezioni di moda e brand beauty per la primavera-estate 2016, con una selezione di cosmetici da non perdere

28 Febbraio 2016 - 10:48 | di Redazione

Makeup con verde azzurro sugli occhi e labbra rosa, tendenza moda 2016

di Marcella Laboccetta- Rosa e azzurro sono i colori, che associati, sembra che trasmettano serenità, ma a giudicare dalle ultime tendenze sono i colori che non possiamo fare a meno di avere per questo 2016.

Basta guardare le ultime collezioni di moda o dei più grandi brand di beauty per capire che sono senza dubbio i colori protagonisti della primavera-estate 2016.

E’ bene quindi prepararsi in anticipo e cominciare a scegliere i cosmetici più belli proposti in queste tonalità, ma anche raccogliere un po’ d’ispirazione per il makeup da realizzare con questi due colori, che non sono solitamente, quelli più usati di sempre…

Allora, ho pensato di fare una lista dei cosmetici più attraenti a cui è difficile resistere ispirandomi a queste due nuance… La sequenza di immagini che vi lascio di seguito è quello che è uscito fuori dalla mia ricerca un po’ color confetti!

Cosmetici e makeup rosa e azzurro, tendenza primavera-estate 2016, foto 1
Cosmetici e makeup rosa e azzurro, tendenza primavera-estate 2016, foto 2
Cosmetici e makeup rosa e azzurro, tendenza primavera-estate 2016, foto 3
Cosmetici e makeup rosa e azzurro, tendenza primavera-estate 2016, foto 4
Cosmetici e makeup rosa e azzurro, tendenza primavera-estate 2016, foto 5
Cosmetici e makeup rosa e azzurro, tendenza primavera-estate 2016, foto 6
Cosmetici e makeup rosa e azzurro, tendenza primavera-estate 2016, foto 7

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