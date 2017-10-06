Rossana Baccari nuovo referente del Polo Museale della Calabria
Rossana Baccari nominata direttore di tre importanti siti storici calabresi: la Chiesa di San Francesco a Gerace, la Cattolica di Stilo e Le Castella
06 Ottobre 2017 - 10:48 | di Vincenzo Comi
Angela Acordon, direttore del Polo Museale della Calabria, ha nominato Rossana Baccari direttore di tre fra i più importanti siti storici, artistici e monumentali della nostra Regione.
I tre siti storici affidati a Rossana Baccari
La Chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace (Reggio Calabria), già dei Frati Minori (fondazione 1252);
La Cattolica di Stilo (Reggio Calabria), costruita dai monaci orientali, che nei secoli X e XI vivevano in agglomerati di grotte naturali;
Le Castella di Isola Capo Rizzuto (Crotone), la torre cilindrica, di chiara derivazione angioina, svetta centralmente all’interno della fortezza di Le Castella e ne testimonia l’impianto originario che dovrebbe risalire al XIV secolo.
Il percorso professionale
Rossana Baccari, dal 5.09.2016 referente dell’ufficio tecnico del Polo Museale della Calabria, R.U.P., Progettista e Direttore dei Lavori per opere su edifici appartenenti al sistema dei Musei e dei Parchi Archeologici Nazionali della Calabria, è stata funzionario architetto presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di CS, CZ e KR, svolgendo le seguenti attività: responsabile sede operativa Praia a Mare e zona territoriale n. 3 della Soprintendenza; R.U.P., Progettista e D.L. per opere su edifici sottoposti a vincolo di tutela monumentale ai sensi del D.lgs 42/04 e s.m.i.; membro tavolo tecnico QTR/P Quadro Territoriale Paesaggistico della Calabria in seno al Comitato Tecnico di Copianificazione MiBACT – Regione Calabria; commissario di gara per interventi vari, tra cui Progetti al Parco Archeologico della Sibaritide, POR Calabria 2007-2013 e PON 2014-2020; Completamento restauro Castello di Oriolo Calabria 2007-2013.
Ha ricoperto i seguenti incarichi: 2017: Capo Colonna (KR), Lavori di restauro area archeologica Importo € 900.000,00. Progettista e D.L. 2016: Capo Colonna (KR), Messa in sicurezza area archeologica Importo € 300.000,00. Progettista e D.L.; Cosenza, Galleria Nazionale – Nuovi allestimenti e laboratori € 500.000,00 R.U.P. Progettista e D.L.; Cosenza, Galleria Nazionale – Accessibilità del patrimonio al pubblico con disabilità. € 320.000,00 R.U.P.; Cosenza, Duomo. Indagini ed attività finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica € 15.000,00. R.U.P.
2014-2015: Cosenza, Duomo – Lavori di somma urgenza e pronto intervento. Importi vari R.U.P., Progettista e D.L.; Cosenza, Ruderi antica Basilica dell’ex Convento di San Francesco d’Assisi. Importi vari. Progettista e D.L; Oriolo, Completamento e restauro del castello Importo € 300.000,00 R.U.P.; Orsomarso, Chiesa del SS. Salvatore. Lavori di consolidamento e restauro Importo € 90.000,00. R.U.P e D.L.; Paola, Completamento e valorizzazione del Santuario di San Francesco di Paola Progetti e importi vari. Ass. R.U.P. Progettista, Dir. Op. e supporto alla D.L. 2012- 2013-2014 Belvedere Marittimo (CS) Chiesa del SS. Crocifisso – lavori di completamento somma urgenza e pronto intervento. Importi vari R.U.P, progettista e Direttore dei Lavori; Rogliano (CS) Chiesa del Cimitero con annesso convento – lavori di consolidamento e restauro. Importi vari 90.000,00. Collaborazione alla progettazione e alla D.L.
Ha svolto attività di collaborazione con Università ed altri Istituti di Ricerca come correlatore e/o tutor (Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; Università degli Studi di Napoli Federico II) e partecipato a convegni e seminari in qualità di relatore, in collaborazione con associazioni culturali, ordini professionali, università ed enti locali.
Le pubblicazioni
Alcune pubblicazioni: I restauri del Duomo di Cosenza, 1864-1995 in “Rivista Storica Calabrese” Organo della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, N.S., a. XIX, 1998, numeri 1-2; Giusi Currò, Angela Quattrocchi, Rossana Baccari La realizzazione del Lido di Reggio Calabria da un progetto di Pier Luigi Nervi. Stato dell’opera, in “Materiali e strutture” Problemi di Conservazione, Roma, a. III, 2005, n. 5-6; Lo sviluppo urbanistico della città di Cosenza tra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo in Luciano Garella (a cura di) “Villa Rendano tra musica arte e seta”, Pellegrini Editore, 2013; Luciano Garella, Alessandro D’Alessio, Rossana Baccari, Cristiana La Serra Cosenza nel Medioevo. Nuovi dati alla luce dei recenti scavi e progetti di recupero urbano, in Paul Arthur, Marco Leo Imperiale (a cura di), VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Lecce, 2015.
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